‘컬러 유니버설 디자인’ 사업장에 확대 적용

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당이 KCC와 ‘색채 환경 디자인 개선을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 8일 밝혔다.

협약은 색깔을 구별하는 데 어려움이 있는 이들을 포함해 누구나 한눈에 인지할 수 있는 색채 디자인을 CJ제일제당 사업장과 물류센터에 적용하는 것이 골자다.

지난 3일 서울 서초구에 있는 KCC 컬러디자인센터에서 진행한 협약식에는 김태호 CJ제일제당 안전경영실장(부사장), 맹희재 KCC 컬러디자인센터장(상무), 함성수 KCC 유통도료 사업부장(상무) 등이 참석했다.

두 회사는 CJ제일제당 제조 사업장의 특성을 반영한 ‘컬러 유니버설 디자인(Color Universal Design, CUD)’을 연구·제작한다. 이를 반영한 안전 표지를 사업장 바닥과 벽에 ‘통로 구분선’, ‘차량 주행유도선’ 등에 도입할 예정이다. 배색 및 명도와 채도 차이를 활용한 디자인 기법도 특징이다.

CJ제일제당은 또 KCC와 함께 표준화된 관련 매뉴얼을 마련해 신규 건축 설계에 도입한다는 방침이다. 오는 16일 CJ그룹 안전경영포럼에서는 KCC가 ‘색과 안전, 도료를 통한 산업현장 안전 확보’를 주제로 발표한다.

김태호 안전경영실장은 “KCC의 컬러 디자인 역량을 현장에 녹여 구성원들이 안심하며 일할 수 있는 쾌적한 일터를 구축하겠다”며 “앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼고 현장 안전성을 높이기 위해 힘쓸 것”이라고 말했다.