鄭, 대한상의 찾아 최태원 회장과 정책간담회

대미 관세협상·배임죄 등 주요 경제이슈 논의

정청래 더불어민주당 대표가 5일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 임세준 기자
[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표가 8일 당대표 취임 이후 처음으로 대한상공회의소를 방문해 재계와 정책간담회를 열고 경제 현안을 논의한다.

정 대표는 이날 오전 대한상의에서 최태원 대한상의 회장 겸 SK그룹 회장 등 재계와 정책간담회를 개최한다. 정 대표가 대한상의를 찾는 것은 지난달 2일 당 대표에 당선된 이후 처음이다.

민주당에서는 정 대표와 함께 이언주 최고위원과 한정애 정책위의장, 유동수 정책위 경제수석부의장, 강준현·정태호·김원이 의원 등이 참석하고, 재계 최 회장을 비롯한 대한상의 회장단과 주요 그룹 임원단이 함께할 예정이다.

정책간담회에서는 대미 관세 협상 후속 조치와 한미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가’(MASGA) 등이 다뤄질 것으로 전망된다. 민주당이 추진하는 배임죄 완화 문제 등 경제형벌 합리화에 대한 재계의 의견도 논의 테이블에 오른다. 아울러 미국 이민당국이 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 한국인 300여명을 포함한 475명을 무더기 체포·구금한 사태에 대해서도 논의할 것으로 보인다.

정 대표는 경제단체와 차례로 정책간담회를 개최하는 ‘민생 현장 행보’에 돌입했다. 지난 3일에는 소상공인연합회, 다음날인 4일에는 중소기업중앙회를 방문했다. 노란봉투법과 두 차례의 상법 개정 등 재계에서 우려하는 법안을 연달아 통과시키면서 반발이 커지자 이를 달래기 위한 조치로 풀이된다. 민주당 관계자는 통화에서 “경제계가 간담회에서 당에 전달한 내용을 9월 정기국회에서의 입법 과정에 충분히 반영할 것”이라고 설명했다.


