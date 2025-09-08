월 1회 요금 감면도 시행

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 지난 1일 관내 미용실 1개소와 추가로 업무협약을 맺으며 장애인친화미용실을 총 8곳으로 확대 운영한다고 밝혔다.

구는 2025년 서울시 약자와의 동행 자치구 지원사업 공모에 선정돼 지난 5월 1일부터 은평구형 장애인 친화미용실을 운영해 왔다. 장애인친화미용실로 지정된 곳에는 거동이 불편하거나 미용실 이용에 어려움을 겪는 장애인이 안전하고 편리하게 미용실을 이용할 수 있도록 경사로, 자동문 등 장애인편의시설이 설치돼 있다.

또한 구는 이달부터 관내에 등록한 ‘장애 정도가 심한’ 장애인을 대상으로 경제적 부담을 줄여주기 위해 월 1회 1만5000원으로 요금 감면액을 확대했다.

김미경 은평구청장은 “장애인들이 내 집에서 가까운 미용실을 이용할 수 있게 장애인친화미용실을 추가 지정했다”며 “누구도 소외되지 않고 모두를 포용하는 은평을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.