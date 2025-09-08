20개 증권사 비대면 개통 시스템 구축 내년 1월 7개사부터 순차적 오픈

[헤럴드경제=정윤희 기자] 이제 장애인이 증권사의 비과세종합저축에 가입할 때 직접 영업점을 방문할 필요없이 편리하게 가입할 수 있게 된다.

금융감독원과 금융투자협회는 20개 증권사가 올해 4분기부터 순차적으로 장애인의 비과세종합저축 비대면 가입을 위한 시스템 구축 작업을 진행한다고 8일 밝혔다.

비과세 종합저축 상품은 장애인 등의 장기적이고 안정적인 자산 증식을 지원하기 위해 비과세를 적용하는 대표적인 세제지원 상품이다. 특히 증권사의 비과세 종합저축은 정기예금 등 형태로 돈을 묶어둬야 하는 은행 상품과 달리 입출금이 자유로워 인기가 꾸준하게 늘고 있다.

그러나 현재 비과세 종합저축을 취급하는 증권사 23곳 중 단 3곳(삼성·우리·키움)만 비대면 가입을 허용하고, 나머지 대부분 회사는 영업점 방문 가입만 허용하고 있어 장애인 등의 불편이 크다는 지적이 많았다.

금감원에 따르면 올해 6월 말 기준 증권사의 비과세 종합저축 계좌는 39만8000여개가 개통됐으며, 이 중 영업점 방문이 어려운 경우가 많은 장애인의 계좌는 3만2000여개(8.1%)에 그치는 것으로 나타났다.

이에 따라 금감원은 금투협 및 증권업계와 협의해 내년까지 모든 증권사가 장애인 비대면 가입을 할 수 있도록 관련 시스템을 구축키로 했다.

이에 따라 DB, IM, KB, 교보, 신한, 증권금융, 케이프 등 7개사가 먼저 올해 4분기에 구축 작업을 시작해 올해 연말∼내년 1월께 비대면 가입 시스템을 오픈한다.

이어 NH, SK, 대신, 메리츠, 미래에셋, 신영, 유안타, 하나, 한국투자 등 9개사가 내년 상반기에 시스템 구축에 나서고, 이어 다올, 유진, 한화, 현대차 등 나머지 4곳이 내년 하반기에 작업을 시작한다.

내년 상·하반기에 작업하는 증권사 13곳은 시스템 오픈 일정을 추후 공지할 예정이다.

금감원과 금투협은 앞으로 비대면 대상을 65세 이상 고령자, 기초생활보장 수급자, 국가 독립유공자 등으로 확대하고, 공공 마이데이터(개인 금융 데이터)를 활용해 가입 절차를 간소화할 계획이라고 했다.