[헤럴드경제=차민주 기자] 한국에선 하루 1대도 안 팔릴 정도로 존재감이 없는 모토로라 폴더블폰이 전 세계 시장에서 ‘초대박’을 터트렸다. 올 2분기 전 세계 폴더블폰 시장에서 삼성전자를 제치고 출하량 2위를 차지했다.

시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올 2분기 전세계 폴더블폰 시장에서 모토로라가 삼성전자를 제치고 출하량 2위를 차지했다. 모토로라의 전년 동기 출하량은 14%에 불과했으나, 올 2분기 28%를 기록하면서 1년만에 두배 증가했다. 삼성전자의 올 2분기 출하량은 9%로, 전년 동기(21%) 대비 12%P나 주저 앉았다. 1위는 출하량 45%를 기록한 화웨이가 차지했다.

카운터포인트리서치는 모토로라가 출시한 폴더블 신제품 ‘레이저 60 시리즈’가 성장을 이끌었다고 평가했다. 해당 제품은 지난 4월 기본형 모델과 플래그십 모델로 나뉘어 출시됐다.

특히 삼성전자에 비해 저렴한 가격으로 출시되면서 미국 시장에서 경쟁력을 얻었다는 분석이다. 모토로라 폴더블 신제품의 기본형 모델 ‘레이저 60’의 미국 시장 출고가는 699달러(한화 약 97만원)다. 삼성전자의 Z플립7 미국 출고가 1099달러(한화 약 153만원)과 비교하면 56만원이나 저렴하다.

모리스 클레네 카운터포인트리서치 책임 연구원은 “올 2분기 미국 폴더블폰 시장은 가격 전략이 핵심으로, 모토로라가 시장 확대에 기여하면서 미국 폴더블폰 출하량 2분기 기준 역대 최고치를 기록했다”며 “모토로라의 신제품은 현재 미국에서 가장 저렴한 폴더블폰으로, 아직 이 가격에 근접한 경쟁 재품은 없다”고 언급했다.

모토로라 뿐만 아니라 각 스마트폰 제조사가 잇달아 폴더블폰을 내놓으면서, 관련 업계는 폴더블폰 시장 내 각축전이 치열해질 것으로 보고 있다. 애플 또한 내년 하반기 폴더블폰을 공개할 것으로 알려졌다. 이로써 폴더블폰 시장을 처음으로 개척한 삼성전자의 입지가 위태로워졌다는 분석이다.

한 업계 관계자는 “폴더블폰 시장 내 경쟁사의 진입 속도가 예상보다 빠른데, 애플까지 폴더블폰을 출시하면 시장 판도가 크게 흔들릴 것”이라며 “삼성전자가 폴더블폰 가격을 낮추는 전략도 고려해야 할 것”이라고 했다.

실제 삼성전자는 이달부터 미국 시장에서 갤럭시 Z플립7을 대폭 할인하고 있다. 미국 정보기술(IT) 전문 매체 샘모바일에 따르면 삼성전자는 이달 자사 미국 온라인 스토어에서 판매하는 갤럭시 Z플립 시리즈 전 모델의 가격을 150달러(한화 약 20만원) 인하했다. 출시한 지 두달도 채 되지 않은 신제품의 가격을 대폭 줄이면서 업계의 이목이 쏠린 바 있다.