[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이렇게 많이 망하기도 힘들다?”

잇따른 흥행 참패로 영화 사업 철수설까지 나왔던 명가 CJ ENM이 술렁이고 있다. 영화 사업의 운명이 걸린 박찬욱 감독 신작 ‘어쩔수가없다’가 CJ ENM 배급 한국 영화 최고 해외 판매 성적을 기록했다.

200여개국에 판매됐다. 해외 선판매 수익만으로 손익분기점(BEP)은 넘어선 것으로 전해진다. 흥행에 실패해도 적자는 면하게 됐다.

‘어쩔수가없다’는 ‘다 이루었다’고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌)가 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 영화다. 오는 24일 개봉 예정이다.

제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문 초청되며, 큰 호평을 받았다. ‘어쩔수가없다’가 실제 흥행으로도 이어질지 주목된다.

명량, 극한직업, 국제시장, 베테랑, 기생충 등 수많은 히트작을 내놓았던 1위 영화 명가 CJ ENM은 올 해 선보인 작품이 단 1편 (악마가 이사왔다)밖에 없다. 영화에서 3년째 적자를 보고 있고, 투자를 줄였기 때문이다.

‘악마가 이사왔다’도 관객수가 고작 42만명에 그쳤다. 영화의 손익분기점은 약 170만명이다. 적자가 불가피한 상황이다. 결국 배급사 순위 꼴찌로 추락했다.

영화·드라마는 CJ ENM 매출의 약 30%를 차지하는 주요 사업이지만 오히려 성장에 발목을 잡는 악재가 되고 있다.

CJ ENM은 ‘어쩔수가없다’ 개봉을 앞두고 초비상이다. ‘어쩔수가없다’마저 흥행에 실패할 경우 영화 사업 철수설이 다시 힘이 실릴 수밖에 없다. 회사 측의 부인에도 불구하고 영화 사업 매각설이 끊이지 않고 있다.

온라인동영상서비스(OTT)에 직격탄을 맞으며 영화 관람객이 줄고 있어, 영화 사업에 대한 회의론도 커지고 있다.

OTT 월 구독료가 영화 한 편 티켓값과 비슷하다. 영화관 한번 가면 영화표 및 간식 비용을 합쳐 1인당 평균 3만원의 비용이 들어간다. 이럴 바에는 집에서 넷플릭스를 마음껏 보는 게 낫다고 생각하는 사람들이 많은 게 현실이다.

영화진흥위원회가 발표한 ‘상반기 한국 영화 결산’ 자료에 따르면, 2025년 상반기 극장 전체 매출액은 4079억 원, 전체 관객 수는 4250만 명을 기록, 매출액은 전년 동기 대비 33.2%(2024억 원), 관객 수는 32.5%(2043만 명)나 감소했다.