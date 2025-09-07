2025년 수원시민 인권 인식 조사… 가장 많이 겪은 차별은 ‘나이를 이유로’ 수원시 인권정책 긍정 평가 40.6%, 인권센터 인지율은 38%

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]‘2025년 수원시민 인권 인식 조사’ 결과, 응답자의 절반가량은 나이·직업·학력·성별 등 생활과 밀접한 영역에서 인권침해와 차별을 경험한 것으로 나타났다.

수원시가 지난 7월 21일부터 8월 4일까지 시민 508명(온라인 패널)을 대상으로 한 인권 인식 조사 결과에 따르면 인권침해·차별을 당한 이유는 ‘나이’(53.7%)가 가장 많았고, ‘직업이나 소득 등’(46.9%), ‘비정규직’(46.5%), ‘학력·학벌’(45.5%), ‘성별’(40.9%)이 뒤를 이었다.

인권침해를 경험했을 때 대응은 ‘아무런 행동을 하지 않았다’(40.5%)가 가장 많았고, ‘주변 사람에게 도움 요청’은 33.5%였다. 가해자에게 직접 시정 요구한다는 응답자 비율은 20.5%였다.

수원시 인권 정책에 대한 인식은 긍정적 평가가 우세했다. ‘수원시 인권 정책이 시민 인권 증진에 기여한다’는 40.6%가 긍정했고, 부정은 8.9%였다. ‘수원시가 ‘인권친화적인 도시’라고 생각한다’는 긍정 45.3%, 부정 7.9%였고, ‘수원시가 인권 문제 해결을 위한 시민 참여 기회를 제공한다’는 긍정 40.9%, 부정 12.6%였다.

응답자들은 수원시 인권 정책에서 성과가 있는 분야로 아동·청소년 정책(18.9%), 노인 정책(18.5%)을 꼽았다. 여성 정책(5.9%), 장애인 정책(6.1%)을 선택한 비율은 상대적으로 낮았다.

수원시 인권센터 인지율은 38%였고, 응답자의 68%는 인권센터의 역할을 더 확대해야 한다고 답했다. 응답자의 84.3%는 인권침해나 차별을 당했을 때 ‘인권센터를 이용하겠다’고 답했다.

수원시는 이번 조사 결과를 바탕으로 대시민 인권실태조사를 추진할 계획이다. 시민 생활 전반의 인권 상황을 면밀하게 진단하고, 정책에 반영할 예정이다.

또 시민 인권 인식 조사를 정례화(3년 주기)하고, SNS 등으로 인권정책을 시민들에게 적극적으로 홍보할 계획이다. 인권정책 추진 성과는 시민들에게 공개해 정책 신뢰도를 높일 예정이다.

수원시 관계자는 “시민 다수가 수원시 인권정책을 긍정적으로 평가한 것으로 나타났다”며 “앞으로도 인권친화도시의 위상을 강화해 전국 기초지자체를 선도하는 모범 모델을 만들겠다”고 밝혔다.

이어 “이번 조사로 나이·성별 등 일상적 차별이 여전히 존재한다는 사실을 확인할 수 있었다”며 “인권침해 대응 체계를 강화해 차별 없는 도시를 만들어가겠다”고 말했다.