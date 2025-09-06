경찰, 지난 4월 강미정 대변인의 고소장 접수 경찰 “양쪽 진술 신빙성 분석 중”

[헤럴드경제=서재근 기자] 경찰이 조국혁신당 성 비위 의혹 사건에 대해 고소 접수 5개월째 뾰족한 결론을 내지 못하고 있다.

6일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 지난 4월 강미정 조국혁신당 대변인의 고소장을 접수했다. 이후 7월 피의자 A씨를 한 차례 소환 조사했지만, 현재까지 양쪽 진술의 신빙성을 따지고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “범행 후 시간이 많이 흘렀고 진술을 제외하고는 객관적인 자료가 부족한 상황으로 당시 자료를 확보하고 자세한 상황을 파악하는 데 시간이 걸릴 수밖에 없다”라며 “수사는 정치권의 상황과 관계없이 이어가고 있다”고 밝혔다.

강 대변인은 상급자였던 A씨를 10개월간 신체적 접촉·성희롱성 발언을 한 혐의(성폭력처벌법상 업무상 위력에 의한 추행)로 지난 4월 고소했으며 5월 고소인 조사를 받았다. A씨는 경찰 조사에서 혐의를 전면 부인한 것으로 파악됐다.

한편, 경찰청이 발간한 ‘2024 범죄통계’에 따르면 지난해 경찰에 입건된 강제추행 사건은 총 1만5254건으로 이 가운데 79%(1만2052건)는 3개월 이내에 사건이 처리됐다.

사건 종료까지 6개월 이상 걸린 사건은 21%로 집계됐다.