[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 뉴욕증시 3대 지수가 5일(현지시간) 일제히 약세로 마감했다. 미국의 고용 사정이 예상 밖으로 악화한 가운데, 기준금리 인하에 대한 기대감보다는 향후 경기 둔화 우려가 더 커진 탓으로 읽힌다.

6일 금융투자업계에 따르면 5일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 220.43포인트(-0.48%) 내린 4만5400.86에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 20.58포인트(-0.32%) 내린 6481.50에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 7.31포인트(-0.03%) 하락한 2만1700.39에 각각 마감했다.

미 노동부는 8월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 2만2000명 증가했다고 이날 밝혔다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(7만5000명)를 크게 밑돈 수치다.

앞선 2개월간의 고용 수정치도 시장에 실망감을 안겨줬다. 6월과 7월 신규 고용 조정치는 종전 대비 도합 2만1천명이 감소했다. 실업률도 8월에 4.3%를 기록하며 기존 대비 0.1%포인트 상승했다.

미국의 고용 사정이 8월 들어서도 예상 밖으로 악화한 것으로 나타나면서 연방준비제도(Fed·연준)가 9월 중 금리 인하에 나서고 최종적인 금리 인하 폭도 더 커질 것이란 기대를 키웠다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 9월 기준금리가 50bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률이 8.2%로 반영되며 재등장했다. 25bp 인하 확률은 91.8%였다. 10월까지 기준금리가 50bp 인하될 확률도 70.8%로 올랐고 75bp 인하 확률도 6.1%로 반영되며 새롭게 등장했다.

금리 인하 기대 강화에 뉴욕증시 3대 지수는 개장 초 장 중 한때 사상 최고치 기록을 경신하기도 했다. 그러나 이후 투자자들이 금리 인하 기대감보다 고용 악화에 따른 경기 침체 우려에 주목하면서 투자심리가 위축됐고, 3대 지수 모두 상승 폭을 반납하고 장중 하락 반전했다. S&P500의 경우 1시간도 안 돼 하락폭이 60포인트를 넘기도 했다.

이는 금리인하 기대감이 크지만 고용 악화에 따른 경기침체 공포가 그만큼 크다는 의미로 해석된다. 시장에선 비농업 신규 고용이 곧 마이너스로 전환할 것이라는 분석도 이어지고 있다.

크리스 세닉 울프리서치 수석 투자 전략가는 “앞으로 몇 주간 거래가 더 거칠어질 수 있다”며 “S&P500이 계절적으로 약세를 보이는 시기이기 때문에 단기적으로 거래가 더 불안정해지겠지만 강세 전망은 유지한다”고 말했다.

업종별로는 에너지가 2% 넘게 떨어졌고 금융도 1.84% 하락했다. 반면 부동산은 1% 상승했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 혼조 양상이었다. 마이크로소프트는 2% 넘게 하락했다.

반면 테슬라는 이사회가 일론 머스크 창업자에게 1조달러 규모의 보수 패키지를 제안하면서 시가총액 목표치를 8조5000억달러로 제시했다는 소식에 주가가 3.64% 뛰었다.

브로드컴은 2분기 호실적을 발표한 영향으로 주가가 9.41% 급등했다. 100억달러 규모의 신규 고객을 확보했다는 소식이 기대심리를 자극했다. 반면 최첨단 AI 칩 시장을 장악하고 있는 엔비디아는 이 같은 소식에 2.7% 하락했다.

나스닥 지수의 약세와 달리 인공지능(AI) 및 반도체 관련주로 국한된 필라델피아 반도체지수는 1.65% 급등했다. AMD는 6.58% 밀렸지만 TSMC와 ASML이 3% 이상 올랐고 마이크론테크놀로지도 5% 넘게 오르는 등 다른 종목이 상쇄했다.

미국 스포츠의류 업체 룰루레몬은 올해 연간 실적 전망치가 시장 예상치를 크게 밑돈 여파로 주가가 18% 넘게 급락했다.

금리인하 속도가 빨라질 것이라는 전망에 순이자마진 감소가 우려되는 은행주도 대거 하락했다. JP모건체이스는 3.11%, 뱅크오브아메리카는 1.13%, 웰스파고는 3.51% 떨어졌다.

타이레놀 제조사 켄뷰는 로버트 케네디 장관이 이끄는 미 보건복지부가 임신 중 타이레놀 복용과 자폐 사이의 잠재적 연관성을 언급하는 보고서를 낼 수 있다는 월스트리트저널(WSJ)에 이날 9.35% 급락했다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 0.12포인트(0.78%) 내린 15.18을 가리켰다.