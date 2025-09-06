[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]경북 군위군은 군청 대회의실에서 실단과소 및 읍면 예산 담당자를 130여명을 대상으로 2026년 예산편성 실무자 교육을 진행했다.

이번 교육에서는 2026년도 재정운용 여건과 방향, 예산편성운영기준 주요 개정사항 안내, 예산편성 시스템 시연 및 주요 추진일정 등을 안내하고질의응답 및 의견수렴을 통해 예산편성 과정에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다.

이날 교육에서 군위군은 건전재정 유지에 기본방향을 두고 민선8기 추진사업의 마무리 및 주민편익 향상을 위한 예산편성을 추진할 계획임을 밝혔다.

특히 국세 수입여건 악화에 따라 이전수입이 감소할 것으로 예상되는 상황에서 지출 효율화 등 강도 높은 재정개혁을 통해 낭비요인을 제거해 건전한 재정운용 속에서 재정의 역할이 필요한 곳에 적시에 투자될 수 있는 예산편성이 될 수 있도록 요구서를 작성해 줄 것을 당부했다.

군위군은 이번 교육을 시작으로 부서별 예산안 요구, 심의‧조정 과정을 거친 후 군위군의회에 2026년도 예산편성안을 제출할 예정이다.

장판철 군위군 기획감사실장은 “대내외적 어려운 재정여건이 지속되는 상황에서 한정적인 재원의 효과적인 배분이 중요해졌다”며 “지방재정 건전성 제고를 위한 지출 재구조화와 함께 미래 우리 군 발전을 위한 전략적 투자사업을 우선으로 예산편성을 추진하겠다”고 말했다.