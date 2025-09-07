경기 가평 설악면 소재 2층 신축 단독주택 오는 25일 30% 내린 2억원대 매각 진행 명도부담 없지만 관리비용 지출 예상돼 [영상=안경찬 PD]

“마치 유럽 같네” 230평 가평 이층집, ‘2억 대’ 급락[부동산360]

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울의 오피스텔 가격으로 유럽식 단독주택을 살 수 있다면 믿기실까요? 잠실과 1시간도 걸리지 않은 거리에 있는 신축 주택이 경매에 나와 눈길을 끕니다. 물건은 여러 골프장과 가깝고 마당에선 계곡물 소리가 들리는 한적한 마을에 있는데요. 헤럴드경제 부동산360이 입지와 실거주 환경을 살펴보고 왔습니다.

7일 경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기도 가평군 설악면에 있는 2층짜리 단독주택은 오는 25일 2차 경매를 앞두고 있습니다. 해당 물건은 높은 지대에 지어져 외부인이 내부를 보기 어려운 데다 사실상 독립된 진입로를 가지고 있는데요. 지난 8월 1차 매각에서 유찰된 이 물건은 감정가 대비 30% 내린 2억 후반대에서 최저가격이 시작될 예정입니다.

이 주택은 대지면적이 약145평(479.0㎡), 건물면적은 35평(116.8㎡) 정도인데요. 구조도상 1층은 거실과 방, 주방, 욕실, 다용도실이 있고 2층에는 방과 욕실, 가족실과 베란다가 있습니다. 붉은 기와지붕과 포치(Porch)와 같은 외관은 스페인, 프랑스 프로방스 등에서 볼 수 있는 남유럽풍 주택을 연상시키는데요.

전문가들은 권리관계상 하자는 없다고 말합니다. 임차인이 없어 명도부담이 적은 물건이지만 대신 ‘이 점’을 주의할 필요가 있다고 합니다. 실제 거주하기에는 어떤 상태이며 왜 경매에 나오게 되었는지 영상에서 자세히 확인할 수 있습니다.