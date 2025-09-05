[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 중구(구청장 김길성·사진)가 오는 25일부터 30일까지 ‘기계를 활용한 청소전문가 양성과정’을 운영한다고 밝혔다.

취업을 희망하는 40세 이상 70세 미만 중장년층 구직자라면 누구나 참여할 수 있다. 오는 19일까지 중구청 일자리플러스센터에 방문 또는 중구청 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다. 모집인원은 20명이며, 중구민을 우선 선발한다.

교육은 한국청소직업전문학원에서 오후 2시부터 6시까지 진행된다. 강의는 청소 분야 전문가인 정재현 원장이 직접 맡는다.

교육에서는 ▷청소 기초 이론과 업무 이해 ▷세재 및 약품 종류와 특성 ▷청소 도구 및 기계 사용법▷안전사고 예방 현장에 꼭 필요한 내용을 다룬다. 특히, 청소 기기를 직접 작동해보는 실습을 통해 교육생들이 곧바로 현장에서 일할 수 있는 역량을 쌓을 수 있도록 했다. 또한 다년간 현장 경험을 바탕으로 한 강사의 실전 노하우도 전수받을 수 있다.

모든 과정을 이수한 교육생에게는 수료증과 함께, 오는 30일에 열리는 ‘중구 일자리 박람회’에서 청소 구인 업체와의 우선 면접권이 주어진다. 또한 이후에도 중구 일자리플러스센터 전문 상담사를 통해 주기적인 취업 상담 및 알선을 지원할 예정이다.

지난해 10월 처음 운영한 ‘기계를 활용한 청소전문가 양성과정’에서는 수강생 20명 중 7명이 취업에 성공했다. 참여자들은 “교육 직후 바로 면접 기회가 제공되는 점이 가장 큰 장점”이라며 높은 만족감을 표했다.

중구 구직 등록 현황을 살펴보면, 청소원은 희망 직종에서 1지망에서 2위(18.4%), 2지망에서 1위(25.7%)를 기록했다. 업체의 구인 수요 역시 청소원이 21%로 높은 비중을 차지한다.

김길성 중구청장은 “청소 분야에 필요한 기술과 장비 활용 능력을 키워 구민들이 취업 경쟁력을 높이길 바란다”며 “앞으로도 원하는 주민은 누구나 일할 수 있는 환경을 만들기 위해 다양한 정책을 이어가겠다”고 말했다.