세심한 관찰과 신속한 대응 돋보여...동 주민복지협의회 ‘싱싱계절김치’ 전달 과정에서 쓰러진 어르신 발견

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 주민 복지 현장에서 일선 직원의 신속한 대응으로 어르신의 생명을 구한 미담을 소개했다.

4일 공릉1동 주민복지협의회 주관 ‘싱싱계절김치’ 행사에서 만든 김치를 받기로 한 기초생활수급대상자 어르신이 여러 차례 연락에도 연락이 닿지 않자, 공릉1동 김원조 주무관은 직접 김치를 들고 어르신 A씨(89) 자택을 방문했다.

최근 기초생활수급자가 된 어르신께 김치를 전달하면서 안부도 여쭙고 지내시는 데 불편 사항이 있는지를 알아보고자 한 것이다. 문은 열리지 않았지만 전화 벨소리가 실내에서 울리는 것을 확인한 김 주무관은 어르신이 주무시는 것이라 생각해 김치를 문 앞에 두고 일단 복귀했다.

그러나 어르신의 안부가 걱정된 김 주무관은 퇴근 무렵 다시 어르신 댁을 찾았다. 이번에도 문은 열리지 않고 전화 벨소리가 내부에서 들리자 김 주무관은 신속히 어르신의 자녀와 연락해 상황을 공유했다. A씨의 자녀는 자택에서 쓰러져 있는 A씨를 발견해 긴급히 병원으로 이송했다. 의식은 있었지만 스스로 거동하지 못한 상태였고, 검사결과 A씨는 큰 위기를 넘겼고, 안정을 찾아가고 있는 것으로 알려졌다.

A씨의 자녀는 “아버지께 연락이 오기만을 계속 기다렸거나, 그냥 문 앞에 배달만 해준 것으로 그쳤다면 아버지를 구할 수 있는 소중한 시간을 놓칠 뻔했다”며 감사의 인사를 전했다.

이번 공릉1동 사례는 일선 복지 담당 공무원의 세심한 관찰과 진심으로 복지대상자의 안부를 걱정하는 업무 수행이 생명을 구한 사례다.

싱싱계절김치 나눔 행사는 공릉1동 주민복지협의회에서 지역 취약계층을 지원하기 위해 펼치고 있는 사업이다. 정성껏 담은 김치를 기초생활수급자, 장애인, 어르신 등 53가구에 전달하며 이웃의 온기가 담긴 건강한 식사를 하도록 돕는 행사다. 올해는 지난 7월 17일에 이어 어제 행사가 2회차였다.

오승록 노원구청장은 “동 주민복지협의회가 마련한 의미있는 사업 추진 과정에서 동 사회복지공무원의 적극적인 역할이 큰 일을 했다”며 “앞으로도 구청과 동주민센터를 중심으로 지역사회의 든든한 안전망을 만들어 나가겠다”고 말했다.