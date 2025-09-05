“미국 법 집행 과정서 우리 국민 권익 침해 안 돼” “주미대사 현장 급파…현장 대책반 출범 지시”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 외교부는 5일 미국 조지아주의 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리회사)에서 다수의 우리 국민이 구금된 것과 관련해 “미국의 법 집행 과정에서 우리 투자업체의 경제 활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해되어서는 안 될 것”이라고 밝혔다.

이재웅 외교부 대변인은 이날 오후 정부서울청사 별관에서 열린 브리핑에서 “미국 이민세관단속국은 현지시간 4일 미 조지아 주에 소재한 우리 기업의 배터리 공장 건설 현장을 단속했으며 그 과정에서 다수의 우리 국민이 구금됐다”며 이같이 전했다.

이 대변인은 “이 사건에 대해 주미국대사관 총영사와 주애틀랜타총영사관의 영사를 현장에 급파하고 현지 공관을 중심으로 현장 대책반을 출범시킬 것을 지시하는 등 적극 대처 중”이라고 했다.

이어 이 대변인은 “서울에서도 오늘 주한미국대사관을 통해 우리의 우려와 유감의 뜻을 전달하고, 우리 국민의 정당한 권익이 침해당하지 않도록 각별히 유의해 줄 것을 당부했다”고 말했다.