- 은화Ⅰ,Ⅱ 등 단품 각 1000장, 2종 세트 6000세트 판매…8일~26일까지

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)는 오는 8일~26일까지 ‘2025년 APEC 정상회의 기념주화’ 예약 접수를 진행한다.

이번 기념주화는 2005년 APEC 정상회의(부산)에 이어 20년만에 경주에서 개최되는 APEC 정상회의를 기념키 위해 발행되며 액면금액은 7만원이다.

순도 99.9%, 순은(Ag), 지름 35mm, 중량 19g의 채색 은화 2종으로 구성된다. 1종 단품은 각 1000장, 2종 세트는 6000세트 한정으로 제작된다. 판매가격은 1종 단품의 경우 각 8만 3,500원이고 2종 세트는 16만 3500원이다.

은화Ⅰ 앞면에는 전통 창호에 적용된 솟을민꽃살문을 활용해 번영과 연결의 의미를 담아내고 우리나라 문화의 아름다움을 표현했다.

은화Ⅱ는 우리나라 과학기술의 우수성을 상징하는 첨성대를 통해 혁신의 의미를 담아내고, 천체 대신 21개의 점이 네트워크로 연결된 이미지와 APEC 정상회의 회의 모습을 통해 회원 단체 간 긴밀한 협력을 표현했다. 은화Ⅰ·Ⅱ 뒷면에는 2025년 APEC 정상회의 공식 엠블럼이 새겨져 있다.

예약접수는 조폐공사 온라인 쇼핑몰 및 전국 NH농협은행,우리은행 지점 창구와 홈페이지를 통해서 진행한다.

2025년 APEC 정상회의 기념주화 판매는 선착순이 아닌 추첨식 예약제로 진행되며, 신청 수량이 발행 수량을 초과할 경우 무작위 추첨을 통해 당첨자를 선정한다.

동일 수령자 및 수령지 등 접수정보가 중복될 경우 각 단품별 20장, 2종 세트 20세트만 추첨 대상에 포함한다. 매크로 프로그램 등 비정상적인 방법으로 접수할 경우 당첨이 취소되거나 배송이 제한될 수 있다.

성창훈 사장은 “이번 기념주화가 우리나라의 경제‧외교적 위상을 높이고, 회원 단체 간 협력의 의미를 되새기는 중요한 기념물이 될 것”이라며 “20년 만에 우리나라에서 열리는 APEC 정상회의인 만큼 많은 국민의 관심을 부탁드린다”고 말했다.