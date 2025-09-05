[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울 서대문구 한 초등학교 인근에서 귀가하는 아동들을 납치하려 한 일당의 구속 여부가 5일 결정된다.

서울서부지법은 이날 오전 10시 30분께 미성년자 유인미수 혐의를 받는 20대 남성 2명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다.

법원에 모습을 드러낸 이들은 ‘혐의 인정하느냐’, ‘실제로 유괴할 의도가 있었던 것이냐’ 등의 취재진 질문에 대답 없이 곧장 법정으로 향했다.

이들은 다른 공범 한 명과 함께 지난달 28일 오후 3시 30분께 차를 몰고 서대문구 홍은동 한 초등학교와 주차장 부근에서 초등학생 4명을 순차적으로 유괴하려 한 혐의를 받는다. 이들은 학생들에게 “귀엽다. 집에 데려다주겠다”라며 차에 타라고 유인했다. 다행히 피해 아동들이 모두 현장을 벗어나 범행은 미수에 그쳤다.

이들은 경찰에서 “초등학생들이 귀엽게 생겨서 장난삼아 한 것”이라며 “놀라는 반응이 재밌어서 (또) 했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

피의자들은 중학교 때부터 친구 사이로 알려졌다. 구속영장이 청구되지 않은 다른 공범 한 명은 범행을 만류하는 등 가담 정도가 낮아 불구속으로 수사하기로 했다.

이번 사건은 피해 학생이 다닌 초등학교에서 범행에 대한 소식을 접하고 가정통신문을 보내 주의를 당부하면서 알려졌다. 우려가 커진 가운데 당초 경찰은 신고가 접수되기는 했으나 유괴 등 범죄 정황이 발견되지는 않았다고 부인했다.

그러나 또 다른 피해자가 추가로 신고하자 경찰은 강력팀을 투입해 실제 납치미수 범행을 확인하고 3일 용의자들을 순차적으로 검거했다.

경찰은 “첫 신고 당시 피해 아동 모친이 신고한 범행 차량은 흰색 스타렉스였으나 실제 범행 차량은 회색 소렌토였다”며 “색상과 차종이 달라 사실관계가 정확히 파악되지 않았던 것”이라고 해명했다.