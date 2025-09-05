말레이시아 국제관광박람회 참가 자연·산업 어우러진 울산 매력 홍보

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 동남아 관광객 유치를 위해 5일부터 7일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르의 ‘말레이시아 국제무역전시센터(MITEC)’에서 열리는 말레이시아 국제관광박람회에 참가한다.

지난 1991년부터 열린 말레이시아 국제관광박람회(MATTA Fair)는 해마다 1400여 개 부스가 운영되며, 20만명이 참관하는 동남아 3대 국제 관광박람회다.

울산시는 올해 박람회에서 ▷홍보관 운영 ▷현지여행사 영업상담 진행 ▷참가기관의 주요 관광홍보 정보 공유를 통해 동남아 관광객 유치에 나선다.

또 울산을 동남아 관광객들의 관광 목적지가 될 수 있도록 해외의 최신 관광흐름 파악을 통해 국내 여행업계와의 긴밀한 해외 연결망을 구축할 계획이다.

울산시 관계자는 “이번 박람회에서 해양과 산악, 국가정원 등 자연과 산업이 어우러진 울산만의 차별화된 관광자원을 동남아 지역에 널리 알려 관광객 유치로 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다.