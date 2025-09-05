[헤럴드경제=김성훈 기자] 한 남성이 BJ와 공모해 여자친구를 성폭행하고, 이를 촬영까지 한 사건이 발생했다.

JTBC ‘사건반장’은 지난 4일 방송에서 이 같은 피해를 입은 여성 A 씨의 제보를 공개했다.

이에 따르면, 남자친구는 지난달 A 씨에게 한 BJ를 소개하면서 “같이 커플 방송을 해보자”고 제안했다. A 씨는 극구 사양했지만, 남자친구의 계속된 설득에 마지못해 촬영에 동의했다.

촬영은 경기도 화성시 제부도의 한 펜션에서 진행됐다. 그런데 남자친구의 행동이 평소와 달랐다고 한다. A 씨는 주량이 매우 약한 편인데, 남자친구는 뜬금없이 위스키 두 병을 사왔다. 남자친구는 “BJ가 시켰다. BJ가 마실 것”이라며 A 씨를 안심시켰다.

그러나 방송은 다르게 흘러갔다. 일부 시청자가 A 씨에게 술을 마실 것을 요구했고, A 씨는 이에 못 이겨 위스키 세 잔을 연달아 마셨다가 정신을 잃었다.

한참 뒤 A 씨가 정신을 차렸을 때는 끔찍한 일이 벌어지고 있었다. 자신의 옷이 다 벗겨져 있고, BJ가 자신을 성폭행하고 있었던 것. 남자친구는 옆에 서서 이를 휴대전화 카메라로 찍고 있었다.

A 씨는 “제가 너무 놀라 소리를 지르니까 BJ는 재빠르게 그 밑에 층으로 내려가고, 그와 동시에 동영상 촬영이 종료되는 소리가 들렸다. 그래서 제가 바로 따라 내려가 뭐하는 짓이냐고 했는데, 아무렇지 않게 ‘뭔데’라고 하더라”라고 설명했다. 그는 “성범죄가 라이브 방송됐을 것 같아 공포스럽다”고 불안해 했다.

A 씨는 곧장 경찰에 신고했고, BJ는 현행범으로 체포됐다. 결혼까지 생각한 남자친구가 범행에 가담했다는 사실을 믿고 싶지 않았던 A 씨는 경찰에 “남자친구는 잘못이 없다”고 했다.

그러나 경찰 조사 결과는 아니었다. 남자친구가 BJ와 통화하면서 “A 씨에게 약물을 술에 타 먹인 뒤 성폭행하자”며 범행을 공모한 녹취록이 있었던 것. 결국 남자친구는 BJ와 함께 특수 강간 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

현재 A 씨는 남자친구의 가족에게 합의를 해달라는 시달림을 받고 있다. A 씨는 남자친구 동생으로부터 “처벌 불원서가 필요하다”, “누나도 형을 사랑하긴 하지 않았냐”, “형이 감옥에 갔다오면 40살이다”, “저희 부모님이 찾아뵙고 사죄드리고, 도와드릴 부분이 있으면 도와드리겠다”는 문자메시지를 받았다.

A 씨는 “분명히 연락도, 만남도 싫다고 거부했는데, 무작정 이렇게 찾아온다고 하니까 무섭고 손이 떨린다. 남자친구 가족들의 행동 때문에 더 상처를 받고 충격을 받았다”고 호소했다.