[헤럴드경제=신동윤 기자] 빗썸이 ‘제9회 빗썸 거래왕’ 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

이번 제9회 대회 대상 종목은 ▷볼타(A) ▷알고랜드(ALGO) ▷카이토(KAITO) 등 총 25종의 가상자산이다. 가상자산별 시작 상금은 300만원, 전체 시작 상금은 7500만원이다. 각 종목별 누적 거래금액 상위 50명이 수상자로 선정돼 총 1250명에게 상금이 차등 지급될 예정이다.

대회 총 상금은 종목별 거래량에 따라 적립되는 구조로, 거래가 활발할수록 금액이 커지게 된다.

이번 대회는 지난 2일부터 오는 15일 오후 11시 59분까지 거래 내역을 토대로 진행된다. 참가자는 최소 10만원 이상 해당 자산을 거래해야 리그 순위 집계에 반영되며, 대상 가상자산별 누적 거래량에 따라 순위가 정해진다.

‘거래왕 메이커 리워드 지급’ 이벤트도 진행된다. 메이커 주문(지정가 주문)을 통해 거래에 참여한 모든 이용자에게 체결 금액의 0.05%에 해당하는 포인트를, 종목당 최대 300만포인트까지 지급한다.

참가는 빗썸 공식 홈페이지 내 ‘랭킹전’ 페이지를 통해 신청 가능하다. 수상자 발표는 오는 23일 진행되며, 상금은 오는 24일부터 10월 10일까지 지급될 예정이다.

빗썸 관계자는 “어느새 9회째를 맞이한 거래왕 이벤트는 가상자산 거래에 활력을 불어넣고, 고객의 거래 경험을 보다 풍성하게 하는 데 일조하고 있다”며 “앞으로도 고객 참여형 이벤트를 확대해 고객 소통을 강화하며 이용자 중심의 거래 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.