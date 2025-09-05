소재ㆍ부품ㆍ장비 미래혁신기반구축 사업에 최종 선정돼 임병택 시장 “市가 추진해 온 바이오 특화단지 조성의 실질적 성과”

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 산업통상자원부의 2025년도 소재ㆍ부품ㆍ장비(소부장) 미래혁신기반구축 사업에 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 차세대 세포치료제인 ‘CAR-X’ 치료제를 생산하고 검증할 수 있는 시설을 시흥 바이오 특화단지에 구축하는 것이 핵심이다. CAR-X는 기존 치료제보다 대량생산이 가능하고, 더 많은 환자가 치료 혜택을 받을 수 있어 전 세계적으로 주목받고 있다. 특히 서울대병원이 임상 연구를 맡으면서, 생산부터 임상까지 연계한 통합 시스템이 구축될 전망이다.

총사업비는 140억원 규모다. 서울대 시흥캠퍼스에 유전자치료제 자동화 생산설비(GMP)와 66종의 시험ㆍ평가 장비가 들어서며, 이 사업에는 시흥시와 경기도, 서울대ㆍ서울대병원, 한국공학대, 한국화학융합시험연구원(KTR), 시흥산업진흥원 등이 함께 참여한다.

국내 최고 의료기관인 서울대병원이 이번 사업에 참여해 CAR-X 치료제 임상연구를 전담하는 점은 큰 강점으로 꼽힌다. 국내 최초로 CAR-T 치료제 임상에 성공한 강형진 교수가 연구를 이끌면서, 생산부터 임상까지 이어지는 통합 체계가 구축될 것으로 기대된다.

또한, GMP 실증시설은 ‘경기시흥 SNU 제약바이오인력양성센터’와 유기적으로 연계돼 교육–실증–임상이 한 공간에서 이뤄지는 통합 플랫폼으로 발전한다. 향후 두 시설은 공간과 장비, 인력을 공유해 시흥시만의 바이오 교육ㆍ연구ㆍ실증ㆍ임상 체계를 본격적으로 가동할 예정이다.

CAR-X 개발에는 다양한 첨단 장비와 소재가 필요해, 시흥스마트허브와 지역 기업들이 기술을 발전시키고 새 시장에 진출하는 기회가 될 것으로 기대된다. 시는 장비와 시설을 공유해 기업을 지원할 계획이다. KTR은 품질시험과 분석을, 한국공학대는 전문 인력양성을 맡는다. 시흥산업진흥원은 기업 지원과 성과 확산을 담당해 연구개발-임상-생산-인증까지 이어지는 완전한 실증 체계를 구축한다.

시는 이번 사업을 기반으로 바이오기업 유치와 소부장 산업 고도화를 동시에 추진하고, 배곧ㆍ월곶ㆍ정왕을 연결하는 다핵형 바이오 벨트 전략을 추진해 연구개발과 산업화를 함께 확장할 계획이다.

앞서 시는 지난해 6월 바이오 특화단지에 선정된 이후, 종근당과 KTR을 유치했다. 특히 국내 최초 진료ㆍ연구 융합형 미래병원인 ‘시흥배곧서울대병원’이 지난 8월 착공에 들어가는 등 글로벌 바이오 허브로 성장하고 있다.

임병택 시장은 “이번 사업은 시흥시가 추진해 온 바이오 특화단지 조성의 실질적 성과”라며, “서울대ㆍ서울대병원 등과 함께 핵심기술 국산화와 산ㆍ학ㆍ연ㆍ병 협력 기반을 마련해 시흥을 국가 첨단 바이오산업의 실증 거점 도시로 만들겠다”고 밝혔다.