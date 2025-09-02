취약계층·주민·소상공인에 전달

[헤럴드경제=정석준 기자] 쿠팡이 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 시민들을 돕기 위해 2ℓ 생수 20만병을 대한적십자사를 통해 지원했다고 2일 밝혔다.

후원된 생수는 대한적십자사를 통해 가뭄 피해로 생활에 불편을 겪는 취약계층을 비롯해 강릉 주민과 소상공인들에게 전달될 예정이다.

쿠팡은 지난 3월 경북 의성 등 산불 피해 지역에 생필품·간식 등 3만5000여 개 구호물품을 지원한 바 있다. 7월 집중호우 피해 지역에도 생필품·위생용품·의류 등 4만여 개 구호물품을 전달했다.

김홍규 강릉시장은 “가뭄 피해로 어려움을 겪고 있는 우리 강릉시민을 위해 생수를 후원해 주신 쿠팡에 감사하다”며 “따뜻한 온정에 강릉시도 한 마음으로 위기 극복을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

쿠팡 CSR 관계자는 “이번 지원이 가뭄 피해로 어려움을 겪는 강릉 시민들에게 조금이나마 도움이 될 수 있길 바란다”며 “상황에 따라 추가 지원 방안도 적극 검토할 예정”이라고 전했다.