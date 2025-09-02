[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산광역시교육청은 오는 8일부터 교육청 및 부산 지역 전 학교에 부산형 인공지능(AI)비서 ‘펜지피티(PenGPT)’를 도입한다고 2일 밝혔다. 이번 AI비서 도입은 교사와 학교 현장의 행정부담을 덜고 교육에 전념할 수 있게 하기 위해 추진됐다.

교육청은 정식 개통에 앞서 지난달 중순부터 오는 5일까지 초·중·고 및 특수학교 16곳을 대상으로 시범운영을 실시, 사용자 편의성 등을 점검했다.

‘펜지피티’는 부산시교육청의 각종 매뉴얼과 기본계획 등을 학습해 문서 요약 및 초안 생성, 회의록 작성 등 반복적인 행정과 문서 업무를 손쉽게 처리할 수 있다. 특히 가정통신문과 각종 계획서 초안 작성 등 다양한 업무를 지원하는 기능도 갖췄다.

아울러 교직원의 공문서 작성 편의를 위해 행정·교무학사 분야의 공문서 표준 서식 총 307종을 개발해 교육청 업무 시스템(K-에듀파인)에서 바로 사용할 수 있도록 했다.

이 외에도 ‘기간제교사 채용 과정 지원 프로그램’, ‘학교업무분석 프로그램’, ‘학교업무분장 자동화 프로그램’ 등 반복적인 행정업무의 간소화를 위한 자동화 프로그램도 함께 제공될 예정이다.