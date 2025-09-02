강남 8학군·트리플 역세권 입지 평균 경쟁률 145.4대 1 기록해

[헤럴드경제=정주원 기자] 금호건설이 강남구 도곡동에 선보인 ‘도곡 아테라’가 청약에서 최고 351대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. ‘강남 첫 아테라’라는 상징성과 강남 8학군·트리플 역세권 입지 등이 결합한 결과라는 분석이다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 29일 진행된 청약 접수에서 도곡 아테라는 평균 145.4대 1, 최고 351대 1의 경쟁률을 기록했다. 당첨자 발표는 9월 3일, 정당 계약은 9월 10~11일 이틀간 진행된다.

금호건설은 이번 성과로 ‘아테라(ARTERA)’ 브랜드의 시장 내 입지를 더욱 공고히 했다. 앞서 고양 장항 아테라와 청주 테크노폴리스 아테라 1·2차를 조기 완판하며 브랜드 성장세를 입증한 바 있다.

또한 남양주 왕숙·의왕 군포 안산 지구 등 3기 신도시 대규모 단지에도 ‘아테라’ 브랜드가 적용될 예정이어서 인지도 상승이 예상된다.

실적도 뒷받침된다. 금호건설은 지난해 말부터 흑자 기조를 이어왔으며 올해 2분기 영업이익은 162억 원으로 시장 기대치를 크게 웃돌았다.

‘도곡 아테라’는 가로주택정비사업을 통해 서울 강남구 도곡동 547-1 일원에 들어서는 단지로, 지하 2층~지상 7층, 총 82가구 규모로 조성된다. 전용면적은 44㎡~76㎡로 소형부터 중소형까지 실수요자의 선호도가 높은 타입으로 구성됐다.

강남역·매봉역·양재역을 모두 도보로 이용할 수 있는 트리플 역세권 입지를 갖췄으며, 강남 8학군 중심지 학군과 도곡공원 인접성도 강점이다.

금호건설 관계자는 “도곡 아테라는 강남에서도 손꼽히는 입지 경쟁력과 주거 상품성을 동시에 갖춘 단지로, 브랜드 고급화 전략이 실수요자와 투자자 모두에게 긍정적으로 작용했다”며 “아테라 브랜드만의 차별화된 가치를 제공하겠다”고 말했다.