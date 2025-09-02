- 특구재단, 창립 20주년 기념식, ‘딥테크 2030 비전’ 제시

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단이 딥테크 기반 글로벌 성과를 창출하는 ‘기술사업화 전문기관’으로 도약을 선포했다.

연구개발특구진흥재단은 2일 대전 특구재단 컨퍼런스홀에서 ‘연구개발특구진흥재단 창립 20주년 기념식’을 개최했다.

이번 기념식은 ‘딥테크 기반의 글로벌 성과를 창출하는 기술사업화 전문기관’으로의 도약을 담은 ‘딥테크 2030 비전’을 공식 발표하고, 재단의 미래 전략을 임직원과 공유하는 자리로 마련됐다.

특구재단은 ‘연구개발특구의 육성에 관한 특별법’에 따라 2005년 9월 출범 이후, 연구개발특구 육성을 통한 국가 과학기술의 혁신과 국민 경제 발전을 목표로 특구만의 고유 제도인 연구소기업과 첨단기술기업 지정‧육성, 특구 규제샌드박스, 연구개발특구육성사업 등을 통해 대한민국 대표 기술사업화 전문기관으로 자리매김했다.

현재 전국 5개 광역특구와 14개 강소특구를 중심으로, 공공기술 이전부터 창업, 투자까지 이어지는 전주기 기술사업화 지원체계를 구축하고 있다.

이날 기념식은 ▷과학기술정보통신부 장관 표창 등 유공자 포상 ▷창립 20주년 기념 영상 상영 ▷‘딥테크 2030 비전’ 발표 및 선언문 낭독의 순으로 진행됐다.

‘딥테크 2030 비전’은 향후 5년간 특구재단이 추진할 중기 전략으로, 국가전략기술과 딥테크를 중심으로 한 공공기술 사업화 적극 추진, 기술창업과 성장에 최적화된 인프라 구축 및 기술금융‧글로벌 진출 지원 강화, 산학연 혁신주체와의 소통 강화 및 특구 성과의 전국적 확산, 전략적 기술경영체계 확립을 핵심 방향으로 제시했다.

또한 행사에 앞서 임직원 공모를 통해 ‘특구가 만든 20년, 특구가 여는 미래’라는 슬로건을 선정하고, 이를 활용한 기념 퍼포먼스를 진행했다.

정희권 특구재단 이사장은 “특구재단은 지난 20년간 공공기술의 사업화를 통해 연구개발특구를 중심으로 국가 혁신생태계를 구축해왔다”며 “앞으로는 연구개발특구가 글로벌 혁신 클러스터로 도약할 수 있도록 딥테크 기반 기술사업화를 적극 지원해 국가 경쟁력 제고에 기여하겠다”고 강조했다.