옥송상록공원 조성사업 추진 현황 점검

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시 의회가 활발한 현장 의정활동이 돋보인다.

안동시의회 경제도시 위원회(위원장 김상진)는 제259회 안동시의회 제1차 정례회 폐회 중인 1일, 옥송상록공원(옥동 산70번지 일원) 민간 조성 특례사업 현장을 방문해 추진 경과를 보고받고 공사 현황을 점검했다.

이날 위원들은 관계자로부터 공원 조성 건립 계획에 관한 설명을 듣고, 공정 관리 실태와 안전 확보 여부를 자세히 확인했다.

옥송상록공원은 2020년 호반건설이 매입후, 조성 중인 민간 조성 특례사업으로 시민을 위한 공원 조성이 완료되면 안동시에 기부채납 할 예정이다.

해당 사업은 도시공원 일몰제로 인한 공원 해제를 막고, 공공성과 수익성의 균형을 도모하기 위해 추진되고 있다.

호반위파크 입주예정자협의회에서는 아파트 단지 내에서 공원으로 직접 연결되는 산책로 설치를 추가로 요청했으며, 이에 대해 시행자인 호반건설 측은 관련 규정과 절차, 비용 등을 종합적으로 검토 중이다.

김상진 위원장은 “옥송상록공원이 지역민의 여가와 휴식을 위한 복합문화공원으로 거듭날 수 있도록 공정성과 투명성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”라며, “시민들이 안심하고 이용할 수 있는 공간이 되도록 사업 전반에 대한 철저한 관리·감독이 필요하다”라고 강조했다.