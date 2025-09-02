[헤럴드경제=강승연 기자] 파르나스호텔㈜이 ㈜브릭스인베스트먼트가 개발하는 서울 용산구 한남동 소재 하이엔드 시니어 레지던스 ‘소요한남 레지던스’의 운영사로 참여한다고 2일 밝혔다.

이로써 파르나스호텔은 시니어 레지던스 사업에 본격적으로 진출하게 된다. 지난해 파르나스호텔은 신사업으로 프리미엄 시니어 주니어 시장에 럭셔리 호텔 서비스를 접목한 시니어 레지던스 사업을 낙점했다.

이를 위해 미국 맨해튼, 일본 도쿄 등 선진 시장의 도심형 하이엔드 시니어 레지던스 10여곳을 직접 방문해 사례를 조사했다. 또 전문 컨설팅을 병행해 개발 및 운영 역량을 고도화했다.

특히 국내 최고 수준의 시설과 서비스를 갖춘 한남동 대표 프로젝트의 운영권을 확보했다. 호스피탈리티 운영 전문성을 입증하고, 브랜드 위상을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

소요한남 레지던스는 ‘한남더힐’, ‘나인원한남’ 등 초고급 주거지가 밀집한 입지에 들어선다. 대지면적 6673㎡, 3개동, 117세대 규모로 조성된다. 내년 3월 입주자를 모집해 2028년 하반기 개관한다.

소요한남 레지던스에는 컨시어지, F&B(식음), 웰니스 등 분야별 전문 서비스 조직을 상주 배치해 전담 관리한다. 또 5성급 호텔의 표준 운영 절차(SOP)를 적용, 서비스 품질을 체계적으로 관리할 방침이다.

입주민 전용 레스토랑, 티하우스, 피트니스 및 메디컬 웰니스 전문 공간, 프라이빗 미팅룸, 루프탑 라운지 등 차별화된 커뮤니티 시설을 운영한다. 하우스키핑, 차량 케어 등 호텔 서비스도 제공한다.

파르나스호텔 관계자는 “최고의 입지를 자랑하는 한남동에서 파르나스호텔이 보유한 글로벌 최고 수준의 운영 전문성을 바탕으로 국내 하이엔드 시니어 레지던스의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.

한편 파르나스호텔은 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 파르나스 호텔 제주, 이달 개관하는 웨스틴 서울 파르나스를 소유·운영하는 호텔 전문 기업이다.