UAE 이어 카타르·사우디·싱가포르 등으로 투자협력 네트워크 확장 반도체·바이오·AI·친환경에너지 등 첨단산업 해외 국부펀드 관심 집중 산업은행·경기비즈니스센터 두바이 사무소, 투자유치·중동 진출 전략 공유

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기획재정부와 경기도가 손잡고 도내 유망 기업들의 해외 자본 유치와 글로벌 시장 진출 확대를 위한 협력에 나섰다.

2일 기획재정부와 경기도는 수원컨벤션센터에서 ‘국제투자협력 설명회’를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 기재부, 경기도청, 산업은행, 경기도 관내 기업·협회, 벤처캐피탈 등 관계자 70여명이 참석했다.

이번 설명회는 2023년 1월 UAE 대통령의 300억달러 대(對)한국 투자계획을 계기로 구축된 한-UAE 투자협력채널을 기반으로, 카타르·사우디·싱가포르 등으로 확장되는 글로벌 투자협력 네트워크를 소개하고 이를 통한 경기도 기업들의 해외 투자유치 및 진출 전략을 안내하기 위해 마련됐다.

최지영 기재부 국제금융심의관은 “글로벌 국부펀드들이 반도체, 바이오·헬스, AI, 친환경 에너지 등 첨단 산업 분야에서 국내 기업들과의 투자협력에 높은 관심을 보이고 있다”며 “경기도를 비롯한 지자체와 긴밀히 협력해 유망 기업들을 해외에 적극 소개하고 투자를 유치하겠다”고 말했다.

이어 해외 국부펀드 자회사의 기술 협력이나 합작회사(Joint Venture) 설립 등도 기업들의 해외시장 진출 기회가 될 수 있다고 강조했다.

공동 주최기관인 경기도 유소정 투자진흥과장도 “이번 설명회가 도내 기업들의 해외자본 유치와 글로벌 시장 진출에 새로운 기회를 열어주는 출발점이 될 것”이라며 “기재부, 산업은행 등과 지속적으로 협력해 더 많은 기업들이 성공적으로 해외에 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

행사에서는 산업은행이 글로벌 투자협력채널의 투자제안 전달 체계와 기업 참여 절차를 설명했으며, 경기비즈니스센터 두바이 사무소는 한국 기업의 중동시장 진출 및 투자유치 전략을 발표했다. 참석자들은 이어진 질의응답에서 중동 글로벌펀드 투자 유치 및 협력 방안에 대해 활발히 논의했다.