아주대학교는 2026학년도 수시모집에서 1469명을 선발한다. 전형별로는 ▷학생부교과전형 361명 ▷학생부종합전형 1039명 ▷논술전형 173명 ▷실기·실적 전형 10명으로 신입생을 선발한다.

올해 아주대학교 입시 전형의 변화로 눈에 띄는 점은 첨단학과인 지능형반도체공학과와 첨단바이오융학대학에서 각각 30명, 21명을 증원 선발한다는 점이다. 또 학생부 교과 계산방식 변경과 학교폭력조치사항 전체 전형에 반영한다. 아울러 학생부종합(특성화고 등을 졸업한 재직자전형) 모집기간 자율화 전형으로 구분했고 학생부교과(고교추천전형)에서 의학과 3명을 선발한다.

학생부교과(고교추천전형)는 학생부 교과를 100% 반영한다. 학교별 추천 인원의 제한이 없고 계열·학년·과목별 가중치가 없다. 지난해와 달라진 점은 최대 15개 과목까지 반영 가능했던 진로선택과목을 올해 상위 5개 과목을 반영한다는 점과 교과점수 산출방식이 교과별 산출에서 통합 산출로 변경된 것이다. 수능최저학력기준은 자연계열과 인문계열 모두 국어·수학(선택과목 제한 없음)·영어·탐구(사탐·과탐 중 1과목) 중 2개영역 등급합 5 이내다. 올해 학생부교과전형에서 선발하기 시작하는 의학과는 국어·수학(선택과목 제한 없음)·영어·탐구(과탐·사탐 중 2개 과목 평균) 중 등급합 6 이내다.

학생부종합전형은 ▷ACE전형 532명 ▷첨단융합인재전형 208명 ▷고른기회1전형 95명 ▷고른기회2전형 57명 ▷특수교육대상자전형 10명 ▷국방IT우수인재1전형 23명으로 학생을 모집한다.

ACE전형은 학교생활 전반에 성실하고 책임감 있게 임해 온 학생을 선발하는 것이 목표다. 단계별 전형으로 1단계에서 100% 서류평가로 3배수를 선발하고 2단계는 1단계 성적 70%에 면접 30%를 반영해 최종 합격자를 선발한다. 고른기회1전형, 고른기회2전형은 면접 없이 서류평가 100%로 합격자를 선발한다. 김용재 기자