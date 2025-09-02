[헤럴드경제=김성훈 기자] 조건만남을 빙자해 남성들로부터 많게는 수억원까지 뜯어내며 총 100억원에 가까운 돈을 가로챈 조직이 꼬리가 잡혔다.

강원경찰청 형사기동대는 조직의 총책 A(42) 씨와 중간관리자 B(26) 씨를 사기 혐의로 구속하고, 조직원 9명도 사기 혐의로 불구속 상태로 검찰에 넘겼다고 2일 밝혔다.

이들은 지난해 5월부터 약 6개월간 SNS에 조건만남 광고를 허위로 올린 뒤 연락을 해 온 남성들에게 총 93억원을 가로챈 혐의를 받는다.

이들은 여성 노출 사진과 성매매 알선 내용 등이 포함된 허위 사이트를 개발해 SNS에 광고를 올렸다. 이를 본 남성들이 사이트에 방문해 성매매를 하려 하면 가입비와 단계별 보안 심의비 등을 요구하는 수법으로 돈을 받았다. 하지만 실제 성매매는 이뤄지지 않았다.

피해자들은 적게는 수십만원에서 많게는 수억원에 이르는 피해를 보았음에도 성매매를 하려 한 사실 때문에 신고를 꺼렸다.

경찰은 사회 초년생들이 캄보디아로 해외 취업을 다녀온 뒤 조건만남 사기 범행에 가담하고 있다는 제보를 바탕으로 수사에 착수해 35명의 피해자를 확인했다. 이들이 입은 피해는 14억5000만원이며, 조직이 얻은 전체 범죄수익금이 93억원인 점을 감안하면 드러나지 않은 피해자가 더 많을 것으로 추정된다.

경찰은 국제 공조를 통해 캄보디아에 머무는 나머지 조직원을 끝까지 추적해 검거할 방침이다.