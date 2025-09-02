[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산도시공사(사장 허숭)는 오는 11월까지 2025년 ‘찾아가는 생태교육’ 하반기 프로그램을 운영한다고 2일 밝혔다.

찾아가는 생태교육은 안산도시공사가 운영·관리하는 안산어촌민속박물관의 교육 콘텐츠를 기반으로 ▷화랑유원지 ▷화랑오토캠핑장 ▷별망어촌문화관 등과 연계해 기획된 체험형 생태교육 프로그램이다.

앞서 올 상반기에는 지난 5월 화랑유원지와 화랑오토캠핑장에서 곤충과 생태 등을 주제로 교육이 진행돼 시민들로부터 큰 호응을 받았다.

이어 이달부터 진행하는 하반기 교육은 어린이와 가족 단위 등 일반시민을 대상으로 진행되며, 다양한 생태 주제를 중심으로 한 체험활동으로 주말 중 운영된다. 이를 통해 참여자들은 자연과의 교감을 통해 생태 감수성을 기를 수 있는 기회를 얻게 된다.

프로그램은 장소별 특성을 반영하여 ▷우리는 화랑 곤충탐사대(화랑유원지) ▷우리는 화랑 철새 탐사대(화랑유원지) ▷저어새의 여행(별망어촌문화관)으로 진행된다.

참가 신청은 ‘안산시 통합예약시스템’을 통해 가능하며, 참가비는 전액 무료다. 모든 프로그램은 운영 2주 전부터 온라인 선착순 접수로 진행되며, 대기자도 별도 접수받는다. 세부 일정과 운영 장소, 접수 방법 등은 안산도시공사 및 안산어촌민속박물관 누리집(홈페이지)에서 확인할 수 있다.

이진욱 안산도시공사 관광레저부장은 “상반기 프로그램에 많은 시민들께서 관심을 가져주신 덕분에 의미 있는 운영이 가능했다”라며 “시민들이 즐겁고 의미 있게 참여할 수 있도록 프로그램 운영에 최선을 다하겠다”고 했다.