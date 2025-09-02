9월 13일 구파발 폭포 만남의 광장서 열려 김태호 PD 초청 ‘청년톡톡콘서트’도 진행

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 청년의 날을 맞아 제3회 은평청년축제 ‘아무도 모르는 축제’를 개최한다고 2일 밝혔다.

오는 13일 구파발 폭포 만남의 광장에서 열리는 축제에는 서부의 물 총잡이 등 이색 청년 참여 콘텐츠, 청년 버스킹 페스타 우승 팀 공연이 펼쳐진다. 청년의 날 기념식에는 청년 표창, 청년친화도시 비전 선포식, 소통왕 말자할매(개그맨 김영희) 토크쇼, 초청 가수 한요한 공연 등이 진행된다. 몽타주 그리기 , 타로카드 등 체험부스, 은평의 청년브랜드를 소개하는 로컬브랜드 팝업, 프리미엄 수제 맥주 시음부스 등 즐길 거리도 제공된다.

‘아무도 모르는 축제’는 청년이 가진 가능성과 불확실함, 비주류적 매력을 담아 청년세대를 표현함과 동시에 앞으로 ‘누구나 아는 축제’로 완성하겠다는 의지를 담았다고 구는 설명했다.

지난 4월 구성된 은평청년축제기획단은 축제의 주제와 콘셉트 기획부터 홍보 운영까지 주도적으로 참여했다. 주요 프로그램인 ‘영꾸꾸의 비니를 찾아라!’는 청년들이 서부의 보안관이 돼 은평구의 청년캐릭터 영꾸꾸의 비니를 훔쳐간 범인을 찾는 추리 게임으로, 축제의 몰입도를 높이고 색다른 재미를 극대화할 예정이다.

또한 오는 18일에는 청년주간의 마무리 행사로 대한민국 대표 예능 피디(PD) 김태호 피디(PD)를 초청해 ‘청년톡톡콘서트’가 진행된다. 그는 현실에 안주하지 않고 항상 도전하는 청년들에게 희망과 용기의 메시지를 전달하고자 한다. ‘청년톡톡콘서트’는 은평구청 누리집을 통해 온라인 신청하면 된다.

김미경 은평구청장은 “청년이 직접 기획하고 만들어가는 이번 축제가 청년의 날을 더욱 뜻깊게 하고, 청년의 숨겨진 가능성과 매력을 지역사회와 함께 나누는 자리가 되길 바란다”며 “앞으로도 은평구는 청년이 자유롭게 도전하고 성장할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.