반발매수 풀이, SK하이닉스도 1.56% 상승

[헤럴드경제=유동현 기자] 미국발 겹악재에 주가가 크게 내렸던 국내 반도체 관련주가 2일 장초반 동반 상승하고 있다.

이날 오전 10시 24분 유가증권시장에서 삼성전자는 전장보다 2.22% 오른 6만9100원에 거래되고 있다.

SK하이닉스도 1.56% 오른 26만원에 매매가 진행 중이며 한미반도체(1.78%), 이수페타시스0](2.78%) 등도 강세다.

전날 국내 반도체주는 중국 알리바바의 차세대 인공지능(AI) 칩 개발 소식에 미국 주요 기술주 주가가 급락한 충격과, 도널드 트럼프 행정부가 한국 반도체 기업의 중국 내 생산시설 장비반입 허가를 취소하기로 했다는 소식에 큰 폭으로 하락했다.

그러나 증권가 전문가들은 알리바바의 AI칩이 시험단계에 불과하며 미국 AI 산업 성장 전망은 여전히 밝다면서 과도한 매도로 반발 매수가 유입될 가능성이 크다고 전망해 왔다.

한지영 키움증권 연구원은 “전일 급락세를 보였던 반도체주를 중심으로 기술적 매수세가 유입됐다”고 했다.