대외경제장관회의 주재 ‘미 관세협상 후속 지원대책’ 통해 기업 지원 말레이시아 FTA 조속 마무리, 태국 CEPA 체결 추진

[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 “새 정부의 ‘신대외경제전략’을 조만간 구체화하여 발표할 계획”이라고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 대외경제장관회의에서 “조만간 발표되는 ‘미 관세협상 후속 지원대책’ 등을 통해 우리 기업의 관세대응을 적극 지원하고 우리 산업경쟁력 강화에도 더욱 노력하겠다”며 이같이 밝혔다.

구 부총리는 “정부는 세상의 변화에 발빠르게 맞춘다는 ‘여세추이(與世推移)’ 자세로 통상환경 불확실성에 기민하게 대응해 나가겠다”고 강조했다.

이날 회의는 ▷한미 정상회담 경제성과 후속조치 ▷한일 정상회담 경제성과 후속조치 ▷시장 다변화를 위한 아세안 통상협정 추진현황 등을 논의했다.

우선, 한미 정상회담 결과에 대해 “양국 간 경제·안보·첨단기술이 결합된 ‘미래형 동맹’ 관계로 발전하기 위한 전기를 마련했다”며 “3500억 달러 대미 투자금융 패키지의 세부 실행방안을 마련하기 위한 협의를 지속하겠다”고 설명했다.

이어 “내달 개최되는 아시아태평양경제협력(APEC)에서 양국 간 경제협력의 깊이를 더해갈 것을 약속하기도 했다”면서 “정부는 ‘미래형 동맹’을 위한 후속 경제협력에서 의미 있는 성과들이 도출될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.

한일 정상회담에 대해서는 경제안보 소통을 강화하고 수소·인공지능(AI) 등 미래산업 협력을 다지는 성과를 거뒀다고 평가했다.

구 부총리는 “지난달 23일 한일 정상 간 회담은 셔틀 외교를 조기 복원하였다는 점에서 큰 의미를 가진다”면서 “특히, 경제 분야에서 경제안보 소통 강화, 수소·AI 등 미래산업 협력, 공통 사회문제 협의체 출범 등 양국 현안과 관련된 실질적인 논의들이 이뤄졌다”고 말했다.

이어 “공급망 등 경제안보 분야 정상 차원 소통을 활성화하고 저출산·고령화, 인구 감소, 수도권 집중, 농업, 방재 등 공통으로 직면한 사회문제의 해결 방안도 모색할 것”이라며 “수소 공급망 연계, 암모니아 혼소발전 생태계 구축, AI 분야 글로벌 사우스 공동진출 등 양국이 시너지를 낼 수 있는 미래 핵심 산업분야의 협력도 강화할 것”이라고 덧붙였다.

새로운 시장개척을 위한 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 지역과의 교류협력 필요성도 강조했다. 지난달 대(對)아세안 수출액은 대미국 수출액(87억4000만 달러)보다 20억달러이상 많은 108억9000만달러로 집계됐다. 이로써 대중국수출에 이어 상위 2위 수출국으로 올랐으며 3개월 연속 증가세를 이어갔다.

구 부총리는 “공급망 안정과 수출시장 다변화를 위해서는 세계 3대 시장인 아세안 주요국과의 네트워크 고도화가 필수적”이라고 강조했다.

이어“글로벌 사우스 진출의 교두보로서 말레이시아와의 자유무역협정(FTA) 체결을 조속히 마무리하고, 아세안 3위 경제규모를 가진 태국과도 ‘포괄적 경제 동반자 협정’(CEPA) 체결을 조속히 확정하겠다”고 덧붙였다.

그러면서 “아시아를 넘어 글로벌 금융중심지로 부상하고 있는 싱가포르와 과거 FTA 발효인 2006년 이후의 경제·통상 환경 변화를 반영해 개선 협상을 추진하겠다”고 말했다.