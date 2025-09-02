‘뉴뷰티 이노베이션 챌린지’ 참가 스타트업 모집

[헤럴드경제=강승연 기자] 아모레퍼시픽이 오는 28일까지 뷰티 신기술 발굴을 위한 ‘뉴뷰티(New Beauty) 이노베이션 챌린지’ 참가 스타트업을 모집한다.

아모레퍼시픽은 이번 공모를 통해 기술 기반의 스타트업을 선제적으로 발굴해 뷰티 산업 미래를 선도할 혁신 기술과 솔루션을 육성할 계획이다.

대상 분야는 뷰티 소재·기술(바이오 소재 및 친환경 패키징 등), 디지털 뷰티(AI·데이터 마케팅, 유통 서비스 및 플랫폼 등), 뷰티·미용 디바이스(퍼스널 기기 및 측정 솔루션 등), 웰니스 솔루션(건강기능식품, 맞춤형 큐레이션 기술) 등이다.

최종 선발된 스타트업은 아모레퍼시픽의 지분 투자를 비롯해 연구개발(R&I), 제조 및 생산, 글로벌 유통망 개척 등 협력 기회가 제공된다. 전문가 1대1 멘토링 지원도 받을 수 있다.

특히 중소벤처기업부 TIPS(Tech Incubator Program for Startup) 추천 기회 등 일반·딥테크·글로벌 트랙의 추가적인 정부 지원까지 연계할 예정이다.

이병곤 아모레퍼시픽 미래성장디비전 상무는 “미래 뷰티산업 혁신을 가속화하는 중요한 계기”라며 “유망 스타트업과 긴밀히 협력해 K-뷰티 글로벌 경쟁력을 높이겠다”고 전했다.