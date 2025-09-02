대규모 투자 최종 계약 체결 강윤선 창업자, 준오헤어 경영 지속

[헤럴드경제=노아름 기자] 글로벌 사모펀드(PEF) 블랙스톤이 프리미엄 헤어케어 브랜드 준오헤어 경영권 인수 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

블랙스톤은 “준오헤어에 대규모 투자를 하기위한 최종 계약을 체결했다”고 밝혔다.

준오헤어 창립자인 강윤선 대표는 블랙스톤 투자 이후에도 준오헤어 최고경영책임자(CEO)로서 준오헤어 경영을 지속한다.

1982년 설립된 준오헤어는 현재 전국 180개 이상의 지점을 운영하는 프리미엄 헤어케어 프랜차이즈다. 싱가포르·베트남·필리핀 등 아시아 전역으로 영역을 넓혔으며, 일본과 태국에서는 새로운 마스터 프랜차이즈 파트너와 협력하고 있다. 멀티스텝, 예방 중심의 헤어 및 웰니스 트리트먼트를 준오헤어가 개척했다는 평가다.

강 CEO는 “뛰어난 한국 뷰티·웰니스 서비스를 글로벌 무대에 제공하려는 당사의 비전을 공유하고 있는 블랙스톤과 협력하게 되어 매우 기쁘다”며 “블랙스톤은 글로벌 플랫폼과 독보적인 규모를 통해 준오헤어의 확장을 가속화할 뿐만 아니라 K-뷰티 리더십을 공고히 하는 데 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

국유진 블랙스톤 한국 PE 부문 대표는 “이번 파트너십은 블랙스톤의 글로벌 규모, 운영 전문성, 전문가 네트워크를 통해 비전 있는 창업자와 협력하고 가족 경영 기업의 성장을 강화하겠다는 당사의 의지를 보여주는 사례”라고 설명했다.

블랙스톤은 운용자산(AUM)이 1조2000억달러에 달하는 글로벌 대체투자 자산운용사다. 2014년 철수했던 한국사무소를 2022년 개소해 국내 투자를 재개했다.

앞서 블랙스톤은 지오영 경영권을 인수했다가 지난해 MBK파트너스에 매각했으며, 이외에 지난해 산업용 절삭공구업체 제이제이툴스를 카무르프라이빗에쿼티로부터 인수했다.