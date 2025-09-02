공직 입문 3년차 강지민 미주통상과 사무관 김의중 산업무 조선해양플랜트과장 비롯한 부친상에도 협상한 공무원도

[헤럴드경제=배문숙 기자] 2008년 ‘광우병 시위’ 사진으로 한미 관세협상에서 미국산 소고기 수입 확대를 막고 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트로 협상을 타결시킨 산업통상자원부 소속 공무원들이 대통령 표창을 받는다.

2일 관련부처에 따르면 대통령실은 한미관세협상 타결의 숨은 주역들에 대한 표창을 준비하고 있다.

김용범 대통령실 정책실장은 전날 유튜브 채널인 ‘매불쇼’에서 한미 관세협상 타결의 일등공신으로 여겨지는 ‘마스가 프로젝트’ 관련 “산업통상자원부가 만든 것”이라며 “대통령께서 표창하자고 해서 마스가 아이디어를 낸 쪽과, 광우병 사진을 가져가라고 아이디어를 낸 수습 사무관을 찾아서 보상하려고 준비 중”이라고 말했다. 이어 “부친상에도 불구하고 워싱턴에 남아 협상한 공무원도 포상을 준비하고 있다”고 덧붙였다.

광우병 시위 사진 아이디어는 공직 3년차 산업부 미주통상과 강지민 사무관이 제안한 것으로 확인됐다. 당초 농림축산식품부 수습 사무관이 모은 광우병 사진으로 미국측과 협상을 했다는 보도는 오보였다.

강 사무관의 전략 덕분에 우리 정부는 쌀과 소고기를 ‘레드라인’으로 설정하고 협상 테이블에 올리지 않는다는 방침을 세웠는데 실제 두 품목을 지킨 셈이다. 우리나라가 농축산물 시장 개방에 정치·정서적으로 민감하다는 점을 보여주기 위해 2008년 광우병 집회 사진을 활용한 전략이 미국 협상단을 설득하는 중요한 카드로 작용했다.

협상 당시 미국은 30개월령 이상 소고기 수입과 쌀 시장 개방을 지속적으로 요구했지만, 우리 정부는 정치적 민감성과 식량 안보를 이유로 양보하지 않았다.

또 1500억달러(약 208조원) 규모인 ‘마스가 프로젝트’는 산업부 조선해양플랜트과 ‘팀워크’의 산물이다. 지난 6월 새 정부가 들어서고 관세 협상이 본격화되자 김의중 조선해양플랜트과장이 도널드 트럼프 대통령의 대표 구호인 ‘마가(MAGA)’를 활용하면 어떻겠느냐고 직원들에게 제안했다. 치열한 논의를 거쳐 ‘마스가’라는 신조어가 탄생했다.

‘마스가’ 문구가 새겨진 빨간 모자 역시 협상 과정에서 큰 화제를 모았다. 김의중 과장이 농담식으로 제안했는데, 협상이 본격화되면서 현실이 됐다. 챗GPT를 활용해 4개 시안을 제작하고 트럼프 대통령의 취향을 고려해 골프 모자 형태로 최종 결정했다. 팀워크와 창의적 아이디어가 결합해 실제 협상 전략이 된 것이다.

부친상에도 불구하고 워싱턴에 남아 협상한 산업부 A 팀장(언론에 실명 공개 부담으로 익명처리)도 대통령 표창 수상 명단에 이름을 올렸다. 여한구 통상교섭본부장과 미관세실무협상 수석대표인 박정성 무역투자실장 등 대미협상단은 대미관세협상타결한 후 지난달 1일 인천공항에 도착하자마자 A팀장 부친상 조문을 위해 왕복 7~8시간 걸리는 경남 진주까지 달려가기도 했다.

표창자 명단으로 거론되지 않지만 한미관세협상에서 실무를 챙긴 안홍상 미주통상과장과 김영만 통상정책과장도 중요한 역할을 한 것으로 꼽힌다.

안홍상 과장은 한미 관세협상을 위해 가장 많이 미국 출장을 다닌 공무원이다. 그는 2023년 9월 현 직책을 맡은 후 일주일에 최소 한번 장관 또는 통상본부장 미국 출장을 기획하고 동행하는 등 대미관세협상의 최전선에서 실무를 챙겼다. 미주통상과장을 하며 몸무게가 5㎏가량 빠졌다는 얘기도 전해진다.

그런가하면 김영만 과장은 미국 출장 때 24시간 기자들을 응대하느라 협상기간 제대로 잠을 못 잔 것으로 유명하다. 김 과장은 무역안보정책과장 때는 미국의 대중국 반도체 장비 수출통제에 대응했고, FTA상품과장 때는 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 관세 철폐 협상을 타결시킨 바 있다.