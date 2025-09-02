캠퍼스 리쿠르팅 프로그램도 진행 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] 한국항공우주산업(이하 KAI)은 2일부터 2025년 하반기 대졸 신입사원 공개채용을 시작한다고 밝혔다.

이번 채용은 연구개발, 생산관리 및 기술, 품질, 구매, 경영지원 등 전 직군을 대상으로 이뤄진다. 특히 공군과의 KF-21 최초 양산 계약 이후 안정적인 생산 역량 확보를 위해 생산기술 분야와 구매 직무의 채용 비중이 대폭 확대될 전망이다.

채용 공고와 함께 이달부터 전국 주요 대학을 직접 찾아가는 캠퍼스 리크루팅 프로그램도 진행할 계획이다. 25개 이상의 국내 대학을 방문해 학생들을 대상으로 다양한 채용 정보를 제공할 예정이다. 캠퍼스 리크루팅 현장에서는 해당 학교 출신의 현직자들이 직접 상담에 나선다.

KAI 관계자는 “올해 하반기 채용은 한국형 전투기 KF-21의 안정적인 공군전력화와 미래 항공우주 사업 확대라는 두 가지 핵심 목표에 맞춰 진행할 예정”이라고 설명했다. 이어 “그 어느 때보다도 항공과 국방에 대한 큰 관심과 열정을 가진 인재들을 맞이하기 위해 준비 중”이라며 “대한민국 항공우주산업의 미래를 함께 만들어갈 꿈과 역량을 가진 이들의 많은 지원을 바란다”고 덧붙였다.