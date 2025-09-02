[헤럴드경제=장연주 기자] 대낮 일본 도쿄 한 주택가에서 40대 한국인 여성을 살해한 30대 한국인 남성의 신상정보가 공개됐다.

2일 TBS, 요미우리신문 등 현지 매체는 전날 발생한 ‘세타가야 한국 여성 피살 사건’을 보도하면서, 용의자 박모(30)씨의 이름과 나이 등 신상정보를 공개했다.

일본 언론은 흉악범의 경우 신상정보와 얼굴 등을 여과 없이 보도한다.

특히 TBS는 도쿄 하네다공항에서 붙잡힌 박씨가 경찰차를 타고 호송되는 모습을 모자이크 없이 보도했다. 박씨는 자신을 향해 취재진 카메라 플래시가 쏟아지자 눈을 질끈 감았다.

일본 FNN은 공항에서 붙잡힌 박씨가 경찰에 둘러싸인 모습도 공개했다. 검은 옷을 입은 박 씨는 고개를 떨어뜨린 채 터덜터덜 걸어갔다.

일본 경찰에 따르면, 피해 여성 A씨는 세타가야구 주택가에서 목이 흉기에 베인 채 발견됐으며 약 1시간 20분 만에 병원으로 이송됐으나 결국 사망했다.

이번 사건과 관련해, 신고가 들어온 것은 전날 오후 1시35분께다. 당시 “한 여성이 피투성이로 쓰러져 있고 남자는 도망쳤다”라는 신고가 들어온 것으로 전해졌다.

일본 경찰은 살인 혐의로 박 씨의 행방을 쫓았으며 하네다공항에서 신병을 확보했다.

경찰은 도쿄 미나토구 시바우라에서 의류 관련 자영업을 하고 있는 한국 국적의 A씨가 사건 당시 현장 인근 사진 스튜디오를 찾았고, 잠시 쉬기 위해 밖에 나왔을 때 습격을 당했다고 밝혔다.

앞서 A씨는 지난 달 29일 도쿄의 한 파출소를 찾아 “한국에서 온 교제 상대에게 헤어지자고 했더니 화를 내며 내 집으로 찾아왔다. 며칠 전에는 폭력을 휘둘렀다”며 호소한 것으로 전해졌다.

이에 경찰은 A씨 집에 있던 박씨에게 접근하지 말라고 구두로 경고하고 A씨에겐 당분간 몸을 피하라고 권고한 것으로 알려졌다.

하지만 박씨는 “오사카 관광을 하고 귀국하겠다”고 떠난 뒤 30일 다시 A씨 집에 찾아가 범행한 것으로 전해졌다.