[헤럴드경제=양대근 기자] 혼다코리아(대표이사 이지홍)는 ‘스몰 펀’ 모터사이클 전국 주요 거점 전시 이벤트인 ‘혼다 박스 포토존(Honda Box Photo Zone)’을 실시한다고 2일 밝혔다.

해당 이벤트는 지난달 30일부터 31일까지 진행된 서울 구로구 9로평상 카페에서의 전시를 시작으로 오는 9월 14일까지 매 주말 대전 및 부산에서 열린다.

이번 이벤트는 혼다의 스몰 펀 모터사이클 고객 확대를 위해 시행 중인 ““Let’s Ride, Just Style!(달려! 내 스타일대로)” 캠페인의 일환으로, 단순한 전시를 넘어 다채로운 라이프스타일과 결합한 체험형 전시로 기획됐다.

▲슈퍼 커브(Super Cub) ▲C125 ▲CT125 ▲몽키125(Monkey125) ▲ST125(Dax) ▲MSX 그롬(MSX GROM) 등 혼다의 스몰 펀 모터사이클 전 라인업을 대상으로 각 모델 별 감성에 어울리는 라이프스타일 아이템들로 꾸며진 ‘혼다 박스’를 제작해 마치 장난감 상자를 연상케 하는 특별한 포토존을 완성했다는 평가다.

9로평상 카페에서의 전시 기간에는 현장에 혼다 모터사이클 고객뿐만 아니라, 모터사이클에 관심 있는 소비자와 일반 방문객 등 총200여명이 참여해 가족·연인·지인과 함께 혼다의 스몰 펀 모터사이클을 체험하고 주말의 여유로움을 즐겼다.

이번 이벤트는 지난 주말을 시작으로 ▲9월 6~7일에는 대전 카페 N&D ▲9월 13~14일 부산 카페 오르디로 이어진다. 전시 기간 한정 특별 이벤트로 전시 현장을 방문해 SNS 해시태그 인증 이벤트에 참여한 고객 중 3명에게는 추첨을 통해 슈퍼커브 1대씩 증정할 예정이다. 또한 현장에서 혼다 스몰 펀 모델 계약 및 구매 고객에게는 20만원 상당의 할인 혜택도 제공한다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “서울을 시작으로 전국 주요 도시에서 이어질 “혼다 박스 포토존” 전시 이벤트는 일상 속에서 혼다 스몰 펀 모터사이클을 더욱 가깝게 만나고 즐길 수 있는 기회가 될 것”이라며, “앞으로도 혼다만의 개성과 라이딩 문화를 알릴 수 있는 다양한 고객 경험 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 본 전시 이벤트는 서울, 대전, 부산에 이어 전국 각지에 거점을 확대해 진행되며, 향후 혼다 모터사이클 공식 홈페이지를 통해 상세 내용을 공개할 예정이다.

혼다의 ‘스몰 펀(Small Fun)’ 모델은 수동 변속 기어를 탑재한 125cc 이하의 소형 모터사이클로, 콤팩트한 크기에도 혼다가 추구하는 라이딩의 즐거움을 느낄 수 있는 모델이다. 개성 있는 주행 감각과 경쾌한 핸들링은 물론 혼다 특유의 감성적이고 개성 넘치는 디자인을 갖춘 것이 특징이다. 혼다 스몰 펀 모델은 단순한 이동 수단을 넘어 라이더의 개성과 라이프스타일을 표현하는 일상 속의 동반자로서 젊은 소비자층을 중심으로 많은 인기를 얻고 있다.