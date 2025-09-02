아시아태평양 지역 총괄에 SB 세커 핀테크·블록체인 산업에 20년이상 경력 리처드 텅 CEO “파트너십 강화 이끌 적임자”

[헤럴드경제=경예은 기자] 글로벌 최대 가상자산 거래소 바이낸스는 SB 세커(SB Seker)를 아시아·태평양(APAC) 총괄로 임명했다고 2일 밝혔다. 바이낸스는 이번 세커 총괄 임명을 통해 아태 지역에서의 책임 있는 성장과 역동적인 아시아 시장 전반의 규제 협력을 더욱 공고히 한다는 계획이다.

세커 총괄은 공공 부문을 비롯해 핀테크, 블록체인 산업에서 20년 이상의 풍부한 경험을 보유하고 있으며 법률·규제·컴플라이언스 전문성을 기반으로 한 전략 수립, 시장 진출, 경영 관리 등 다양한 분야에서 성과를 쌓아왔다.

그는 크립토닷컴(Crypto.com Group)에서 부사장으로 재직하며, 아태 및 중동·북아프리카·남아시아(MENASA) 지역의 글로벌 제품 개발 및 법률·규제 업무를 총괄했다. 또한 앤트 그룹(Ant Group), 로스차일드(Rothschild & Co), 아미코프 그룹(Amicorp Group) 등 글로벌 금융 기관에서 다양한 법무 및 전략직을 역임했으며, 호주에서 변호사로 커리어를 시작한 후 싱가포르 통화청 중앙은행 변호사 활동 경력도 갖추고 있다.

세커는 바이낸스의 아태 지역 운영 총괄 책임자로서 전략적 파트너십을 개발하고 정책 및 규제 분야의 핵심 이해 관계자들과의 긴밀한 협력을 강화해, 빠르게 성장하는 디지털 자산 산업에서 바이낸스의 규제 준수 리더십을 한층 강화한다는 전략이다.

리처드 텅 바이낸스 최고경영자(CEO)는 “아태 지역은 가상자산 산업에서 중요한 핵심 시장 중 하나로, 세커 총괄은 다양하고 풍부한 경험을 통해 바이낸스의 새로운 성장과 파트너십 강화를 이끌 최적의 인물”이라며 “그가 가지고 있는 금융 서비스 및 규제 시장에 대한 폭넓은 전문성을 바탕으로 바이낸스는 아태 지역에서 최고 수준의 컴플라이언스 준수를 실현해 나갈 것이라고 확신한다”고 전했다.

세커 총괄은 “아태 지역은 다양한 시장 구조와 규제 환경을 기반으로 디지털 자산 도입을 선도하고 있는 역동적인 허브다. 바이낸스에 합류해 혁신적이고 지속 가능하며 규제 친화적인 디지털 자산 생태계의 미래를 함께 만들어갈 수 있게 되어 매우 기쁘다”며 “규제 당국, 파트너, 커뮤니티와 긴밀히 협력해 전략적 이니셔티브를 추진하고, 사용자 보호·투명성·장기적 규제 정합성을 통해 바이낸스의 성장을 견인할 것”이라고 말했다.