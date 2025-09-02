9월 3일 준중형 전기 SUV EV5 계약 돌입 기아, 1~8월 국내 전기차 판매 1위 존재감 中산 배터리 적용…가격 경쟁력 제고 기대감도

[헤럴드경제=서재근 기자] 소형부터 대형, 전기차부터 SUV(스포츠유틸리티차량)까지 다양한 순수 전기차 라인업을 구축하고 있는 기아가 국내 완성차 시장에서 ‘SUV 명가’에 이어 ‘전기차 명가’ 타이틀까지 거머쥘 수 있을지 관심이 쏠린다.

2일 완성차 업계에 따르면 기아는 오는 3일 ‘EV 브랜드’의 첫 준중형 SUV ‘EV5’의 국내 판매를 시작한다.

지난 2023년 기아가 중국 시장에 최초로 선보인 EV5는 기아 베스트셀링 모델 ‘스포티지’와 마찬가지로 글로벌 시장에서 가장 수요층이 두터운 준중형 모델인 데다 이례적으로 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI)가 아닌 중국 CATL의 삼원계(NCM) 배터리를 탑재했다는 점에서 출시 전부터 화제를 모았다.

물론 기아가 자사 전기차에 중국산 배터리를 탑재한 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 경형 전기차 레이 EV와 준중형급 친환경 SUV 니로 EV 등 일부 모델에도 CATL이 생산하는 NCM 배터리가 탑재됐다.

그러나 기아가 내수용 ‘EV 시리즈’에 국내 3사가 아닌 중국산 NCM 배터리를 탑재한 것은 이번이 처음이다. 실제 소형 SUV ‘EV3’에는 LG에너지솔루션, 준중형 CUV(크로스오버유틸리티차량) EV6(GT 모델 포함)와 플래그십 SUV EV9에는 각각 SK온에서 제조한 NCM 배터리가 탑재됐다.

국내 전기차 시장에서 글로벌 제조사 간 ‘가격 경쟁력’ 경쟁이 치열해지고 있는 만큼 이 같은 시장 변화에 선제 대응하기 위한 전략적 선택에 나선 것으로 풀이된다.

아직 국내 시장에서 판매될 신차의 구체적인 가격이 공개되지 않았지만, 업계에서는 EV5의 국내 판매 가격이 보조금 적용 시 3000만원 후반에서 4000만원 초반대에 형성될 것으로 내다보고 있다.

기아가 EV5 흥행으로 국내 전기차 시장 1위 굳히기에 성공할 수 있을지도 관심사다. 기아는 지난달 국내 시장에서 외국계를 포함한 국내 완성차 5개사 가운데 가장 많은 6484대의 전기차를 판매했다. 올해(1~8월) 누적 판매량 역시 4만2117대로, 국내외 브랜드를 통틀어 가장 많다.

전기차 판매 상승세를 견인한 것은 올해 잇달아 출시된 EV3와 EV4의 흥행이다. 특히, EV3 경우 올해 국산 전기차 가운데 가장 많은 1만7041대가 팔리며 존재감을 드러내고 있다. 이는 현대자동차 준준형 SUV 투싼 판매량(1만5820대)보다 많은 수치다.

EV4 역시 지난 6월 1073대, 7월 1485대에 이어 지난달 1124대 등 매월 1000대 이상 팔리며 순항 중이다.

완성차 업계 관계자는 “EV3의 흥행 사례에서도 볼 수 있듯이 국내 전기차 시장 역시 내연기관과 마찬가지로 SUV 선호현상이 뚜렷하다”며 “소비자들의 눈높이에 맞춘 가격만 책정된다면, EV5 역시 앞서 출시된 EV 시리즈와 마찬가지로 좋은 반응을 얻을 수 있을 것으로 예상된다”라고 말했다.