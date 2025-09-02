트럼프 일가, 지분 25% 보유

[헤럴드경제=신동윤 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령 일가가 새로운 가상자산을 출시하면서 최대 50억다럴(약 7조원)의 자산을 확보한 것으로 나타났다.

2일 금융투자업계에 따르면 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 1일(현지시간) 이 같은 내용을 보도했다.

트럼프 일가의 가상자산 기업 월드리버티파이낸셜(WLFI)이 발행한 WLFI 코인은 이날부터 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스를 비롯한 글로벌 시장은 물론, 국내 가상자산 거래소인 업비트, 빗썸 등에 상장됐다.

이에 따라 WLFI 코인은 팔고 살 수 있게 됐다. 그동안 WLFI를 통해 개인적으로 이 코인을 구매한 사람들은 토큰을 교환할 수 없었다.

코인베이스에 따르면 미 동부 시간 1일(현지시간) 오후 4시 58분(미국 서부 오후 1시 58분) WLFI 코인은 0.22달러에 거래됐다. 시작가였던 0.26달러에 비해서는 15% 이상 떨어진 수준이다.

가격은 한 70% 이상 폭등한 0.46달러까지 치솟았다가 매도 물량이 대거 쏟아지면서 이후 하락했다.

거래는 폭발적으로 시작해 가상자산 분석 업체 코인마켓캡 자료에 따르면 거래 시작 한 시간 만에 약 10억달러 규모의 손바뀜이 발생했다.

WLFI 코인 출시로 트럼프 일가가 보유한 지분의 가치는 50억달러(약 7조원)에 달한다고 WSJ은 전했다. 지분 가치는 60억달러를 넘어서기도 했다.

트럼프 대통령을 포함해 가족은 전체 WLFI 코인의 약 4분의 1을 보유하고 있다. 트럼프 대통령의 아들들은 WLFI 공동 창립자이며, 자신은 ‘명예 공동 창립자’로 이름을 올렸다.

WLFI 코인의 이날 가격은 지난해 투자자들이 개인적으로 코인을 살 때 지급한 0.015달러의 10배가 넘는 수준이다. 다만, 이들 투자자는 보유 물량의 5분의 1만 우선 거래할 수 있다.

WLFI는 지난 1월에는 ‘오피셜 트럼프’(Official Trump)라는 밈코인을 발행하기도 했다. 같은 시간 이 코인은 24시간 전보다 5% 하락한 8.02달러를 나타냈다.