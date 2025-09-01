공장형 바게트 470원…전통 빵집은 1700원

[헤럴드경제=김광우 기자] 프랑스의 일부 대형마트에서 공장에서 찍어낸 바게트를 싼값에 판매하면서, 전통 제빵사들의 반발이 나오고 있다.

1일(현지시간) 일간 르피가로에 따르면 9월 새 학기 시작과 함께 리들(Lidl), 알디(Aldi) 같은 대형마트에 29센트(약 470원)짜리 바게트가 등장했다. 프랑스 내 빵집에서 바게트가 평균 1.09유로(약 1700원)인 것에 비하면 약 70%나 싸다.

전국 제빵·제과협회(CNBP)의 도미니크 앙락 회장은 대형마트의 이 같은 공장형 바게트 판매에 강력히 반발했다. 그는 “고객 유인용 미끼”라며 제빵업계 전체의 하향 평준화를 불러올 것이라고 우려했다.

대형마트에서 400원대 바게트 판매가 가능한 건 일반 빵집보다 인건비가 덜 들기 때문이다.

앙락 회장은 빵집의 인건비는 생산 비용의 40% 이상을 차지한다고 설명했다. 그는 “수제 빵집은 반죽 시간을 더 길게 하고, 직접 모양을 만들고 현장에서 빵을 굽는다. 발효 시간에만 몇 시간이 걸리기도 한다”고 설명했다.

반면 대형마트에서는 공정이 자동화돼 있다. 앙락 회장은 “그들은 시간당 1만개의 바게트를 생산할 수 있지만 제빵사는 하루에 400∼600개에 불과하다”며 대형마트의 바게트 뒤엔 “사람은 없고 기계만 있다”고 비판했다.

바게트 가격의 약 20%를 차지하는 건물 임대료나 전기·수도 요금 등 고정 비용도 바게트 가격에 영향을 미친다.

리들의 구매 담당자 토마 브라운은 RMC 라디오에서 “우리에게 바게트는 대량 생산품이며 상당한 규모의 경제를 가능하게 하는 매우 효율적인 운영 모델”이라고 설명했다.

앙락 회장은 공장형 바게트가 “가치 사슬 전체를 파괴한다”고 우려했으나, 르피가로는 전통 빵집들이 여전히 시장을 압도적으로 장악하고 있다고 지적했다. 앙락 회장도 이 점에 대해선 “대형 유통업체는 전체 바게트 시장의 9%에 불과하고 인정했다.