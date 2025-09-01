- 한국화학연구원, 창립 제49주년 기념 행사 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국화학연구원(KRICT) 최고의 연구자에게 수여되는 올해의 KRICT인상에 김필호(사진) 박사가 선정했다.

한국화학연구원은 1일 창립 제49주년 기념 행사를 열고 연구 분야와 기관 운영에 기여한 우수 단체 및 개인에 대한 시상을 진행했다.

‘연구대상’에는 세계 최고 수준의 페로브스카이트 태양전지 기술을 개발해 다양한 기술이전에 기여한 광에너지연구센터가 선정됐으며, ‘올해의 KRICT인상’은 신약정보기술연구센터 김필호 박사가 수상했다.

김필호 박사가 개발한 혈액암 치료용 표적 단백질 분해제 후보물질이 국내 최초로 한·미 임상 1상에 진입했고, 세계 10개국에서 판매 중인 제초제 ‘테라도’의 누적 매출이 3천억 원을 돌파하는 등 우사한 성과를 달성했다.

김 박사는 “글로벌 파트너십을 기반으로 유전자·세포 치료제 개발에도 매진하고 있다”고 밝혔다.

한편 이날 창립 기념행사에서 이영국 한국화학연구원장은 “PBS 제도의 단계적 폐지와 함께 출연연의 임무 중심형 연구체계 전환이라는 큰 변화가 다가오고 있다”며 “연구자가 행정보다 연구에 집중하고, 국가와 사회가 필요로 하는 임무 중심 연구에 몰입할 수 있는 기회를 적극 활용해야 한다”고 당부했다.

화학연은 이영국 원장 취임 후 국가전략기술, 탄소중립 등 국가중점투자 분야에 집중해 기관 차원의 선제적 대응을 이어왔다.

이차전지 분야에서 글로벌 TOP 전략연구단 총괄기관으로서 산업계와 출연연 간 상호 이해와 실질적 협력에 힘쓰고 있다. 특히 올해는 세계 최초로 전기차용 리튬이온전지를 상용화했던 산업계 전문가 김명환 단장이 국가특임연구원 1호로서 전략연구단에 합류했다. 그리고 300여 명의 전문가가 참여한 전략 워크숍, 엘앤에프와의 MOU 체결 및 핵심 양극재 샘플 제공 등을 통해 산·학·연·관 협력 기반을 강화했다고 소개했다.

또 다른 글로벌 TOP 전략연구단인 ‘기후위기 대응을 위한 이산화탄소 자원화 전략연구단’도 화학연이 총괄기관을 맡았다. 이 연구단은 올해 5월 선정, 무탄소 에너지를 활용한 전기화학 기반의 e-CCU 기술을 활용해 2035년까지 연간 120만 톤 이상의 온실가스 저감을 목표로 하고 있다. 연구단장은 산업계 경험이 풍부한 최선 단장이 맡았다. 최선 단장은 원천기술 개발부터 연산 20만톤 이상 규모의 상용화 성공 경험을 보유했으며, SK이노베이션 및 한화토탈 연구소장으로서 15년 이상 근무한 전문가다.