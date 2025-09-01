법무부 고위당국자들 만나 배상금 결정 위한 특별 위원회 설치 제안

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 사면받은 ‘1·6 의회폭동’의 가담자들이 기소가 부당했다며 배상을 요구하고 있다.

지난달 31일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 2021년 1월 6일 미 의회 폭동 가담자들이 지난 몇주간 미국 정부에 손해 배상금 지급 요구를 해 온 데 이어 배상을 결정할 특별위원회 설치를 제안했다고 보도했다.

변호인인 마크 맥클로스키가 최근 미 법무부 고위 당국자들을 만나 폭동 가담자들에게 금전적 손해를 배상할 특별 위원회를 만들자고 제안했다는 것이다.

맥클로스키는 위원회에 ‘자발적 비사법 해결 위원회’라는 이름을 붙여 폭동 가담자들의 사례를 개별적으로 검토하고 배상금을 배정해야 한다고 주장했다.

그러면서 이 위원회가 2001년 9·11 테러의 희생자들에게 금전 보상을 했던 위원회와 마찬가지 역할을 하게 될 것이라고 설명했다.

그는 워싱턴DC 연방검사장이 이 위원회를 감독하기를 바란다고도 했다. 폭도 약 1600명의 기소를 주도한 기관이 배상 결정에도 적극적으로 역할을 해야 한다고 주장한 셈이다.

NYT는 제안이 받아들여질 경우 의사당으로 난입해 적법한 권력 이양을 뒤엎으려 했던 폭동 가담자들을 정부에 의한 피해자로 만들게 된다고 지적했다.

트럼프 대통령이 지난 2020년 대선에서 패배하고도 결과를 부정하자 그의 지지자들은 조 바이든 당시 당선인이 대통령으로 인준되는 것을 막기 위해 2021년 1월 6일 의사당으로 난입해 폭동 사태를 일으켰다.

트럼프 대통령은 지난 1월 20일 취임하자마자 이 사태로 기소된 지지자 1500여명을 사면하고 14명을 감형했다.