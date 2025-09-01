[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 지난달 28일부터 31일까지 의성 컬링센터에서 열린 국제 엘리트 여자컬링 투어대회가 4일간의 일정으로 성황리에 막을 내렸다고 1일 밝혔다.

이번 대회는 아시아 5개국(한국, 중국, 일본, 대만, 홍콩)이 참여했다. 국외 5팀(중국, 일본, 대만, 홍콩), 국내 5팀(의성군청, 서울시청, 전북도청, 춘천시청, 경일대학교) 총 10개 팀, 60명의 선수단이 출전해 열띤 경기를 펼쳤다

경기는 조별 예선과 토너먼트 방식으로 진행된 이번 대회는 지난달 31일 열린 결승전에서 전북도청이 우승을 차지했다.

준우승은 중국팀 왕루이, 3위와 4위는 춘천시청과 서울시청이 각각 차지했다.

의성군청 여자컬링팀은 아쉽게 토너먼트에서 패해 준결승 진출에 실패했다.

이번 대회 전 경기는 컬링한스푼 유튜브 채널을 통해 한국과 일본에 생중계되며 컬링 팬들의 큰 호응을 얻었다.

이번 대회는 국내 여자컬링팀에게 국제 수준의 무대 경험을 제공해 기량 향상과 한국 컬링의 위상 제고에 이바지했다.

참가 선수들은 “국제적인 무대에서 다양한 국가의 선수들과 경쟁할 수 있어 뜻깊은 기회였다”며“이번 경험을 바탕으로 더 발전된 모습으로 다음 대회에 참가하겠다.”고 말했다.

김주수 의성군수는 “컬링의 메카 의성군에서 의미 있는 대회를 성공적으로 마칠 수 있어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 전국 및 국제 대회 유치와 다양한 컬링 프로그램 운영을 통해 의성 컬링의 발전을 지속해서 지원하겠다”고 밝혔다.