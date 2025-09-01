내년 ‘농어촌 기본소득’ 시범…6개 군 주민에 월 15만원 지역화폐 초등 늘봄학교 컵과일 지원 재개…저소득층 ‘농식품 바우처’ 확대

[헤럴드경제=배문숙 기자] 정부가 산업단지 근로자와 인구감소 지역 중소기업 직장인 5만4천명에게 월 4만원 상당의 식비를 시범적으로 지원한다. 1·2학년 늘봄학교 초등학생 대상 과일 간식 지원도 내년부터 재개한다.

농림축산식품부는 새정부 핵심과제를 이행해 조기에 성과를 내기 위해 이 같은 내용을 담은 2026년 예산안을 편성했다고 1일 밝혔다.

농식품부 내년 예산은 올해보다 6.9%(1조2934억원) 늘어난 20조350억원으로 처음으로 20조원을 넘었다.

농촌 주민의 삶을 보장하기 위해 이재명 대통령의 대선 공약인 농어촌 기본소득 사업을 시범적으로 하는데 1703억원을 편성했다.

농어촌 인구감소지역 군(69개) 중 6개 군을 공모로 선정해 약 24만명에게 월 15만원을 지역화폐(지역사랑상품권)로 지급할 계획이다.

농식품부는 직장인들의 식비 부담을 덜기 위한 ‘직장인 든든한 한 끼’ 사업(79억원)을 신설해 5만4000명에게 아침이나 점심 식비를 시범적으로 지원한다.

산단 근로자 약 4000명에게 아침 밥값으로 월평균 4만원을 지급하고 중소기업 직원 5만명의 점심(외식) 식비로 월 최대 4만원을 준다.

대학생 ‘천원의 아침밥’ 예산은 93억원에서 111억원으로 늘린다. 전 정부에서 중단된 초등학생 과일 간식 사업을 내년에 재개하는데 169억원을 투입한다. 초등학교 1·2학년 늘봄학교 학생 60만명에게 매주 한 차례 컵 과일을 지원한다.

저소득층의 농산물 구입을 지원하는 농식품 바우처 사업에는 740억원을 편성했다. 생계급여 수급 가구 중 임산부, 영유아·아동에 청년도 추가했으며 지원 기간은 10개월에서 12개월로 늘렸다.

서민 장바구니 부담 완화를 위한 농축산물 할인 지원 예산은 1080억원이다. 쌀 생산 과잉을 방지하기 위해 다른 작물 재배에 인센티브를 주는 전략작물 직불 예산을 내년 4천196억원으로 1천756억원 확대한다.

면적을 20만5000 ㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)로 늘리고 일부 품목의 단가도 인상한다.

특히 밥쌀 수급에 유연하게 대응하기 위해 전략작물 직불제 신규 품목으로 ‘수급 조절용 벼’(2만㏊·1천억원)를 포함했다. 평시에는 용도를 가공용으로 제한하고 공급 부족 등 비상시에는 밥쌀용으로 공급하는 품목이다.

쌀 수급 안정을 위한 미곡종합처리장(RPC) 벼 매입 융자 자금은 1조4308억원으로 1천억원 늘린다.

또 쌀 소비를 촉진하기 위한 쌀 자조금(29억원)을 신규로 조성한다. 농식품부가 논에 다른 작물 재배를 장려하면서 콩 재배가 급증해 과잉 생산 우려가 큰 가운데 콩 비축 규모를 3만t(톤)에서 두 배인 6만t으로 늘리는 데 3천150억원을 편성했다.

유통구조 혁신을 위해서는 오는 2030년 온라인 도매시장 거래액 7조원을 목표로 산지 직배송과 마케팅에 활용할 수 있는 바우처를 신규 지원(186억원)하고 출하·정산자금 지원도 1천억원으로 확대한다.

아울러 주요 품목 주산지 중심으로 스마트 농산물산지유통센터(이하 APC)를 60곳에서 115곳으로 늘리는데 387억원을 편성했다.

농가 소득안전망과 재해에 대한 국가 책임을 강화한다. 농작물의 수확량 감소와 가격 하락으로 인한 손해를 보장하는 수입 안정 보험은 감귤, 배추 등 5개 품목을 추가해 대상을 20종으로 늘린다. 관련 예산은 2천752억원으로 674억원 증가한다.

복구 지원을 위한 재해대책비는 2500억원으로 900억원 늘어난다.

고령화와 소규모에 따른 생산성 제약을 극복하는 대안으로 공동영농을 확산하기 위해 농업법인을 지원하는데 26억원을 편성했다.

청년농 농지 공급을 확대하기 위해 공공임대용 농지 매입과 선임대·후매도 방식 등의 농지 공급에 1조8천77억원을 투입한다.

농업 분야 인공지능(AI) 생태계 조성을 위한 민관 합동투자 플랫폼(705억원)을 조성하고 AI 응용제품 상용화에 675억원을 신규 지원한다. 노지 작물(103억원), 중소농(21억원)까지 스마트 농업을 확산하는 데 지원을 늘린다.

내년 농식품 연구개발(R&D) 예산은 2천612억원으로 15.2% 늘어난다. AI 농작업 협업 로봇, AI 기반 작물 생육 진단 등 신기술 개발에 투자한다.

스마트농업 혁신성장 펀드를 1천억원 규모로 신설한다. K푸드 수출 확대를 위해 해외 거점 공관을 활용해 전통주 수출을 신규 지원(10억원)하고 권역별 수출 전략 품목을 육성(60억원)한다.

농식품 수출업체에 원료 구매, 시설 현대화 등 자금으로 5100억원을 지원하며 수출에 필요한 지원을 기업이 선택하는 수출 바우처는 두 배인 760억원으로 확대한다. 은퇴한 군견과 경찰견의 입양을 돕는데 1억원을 신규 편성했다.