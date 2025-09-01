손석구 주연…아이오닉5 다뤄 그랑프리 등 14개 본상 휩쓸어

이노션은 ‘2025 부산국제마케팅광고제’에서 최고상인 그랑프리와 금상 2개, 은상 3개, 동상 3개, 크리스탈 5개 등 총 14개 본상을 수상했다고 1일 밝혔다.

이노션이 그랑프리를 수상한 작품은 배우 손석구가 출연한 영화 ‘밤낚시(사진)’다. PR 카테고리에서 그랑프리를 수상했으며 브랜디드 엔터테인먼트, 필름, 미디어 부문 등에서 금상 2개, 은상 2개, 동상 3개를 추가로 수상했다. 현대자동차 아이오닉5를 다룬 이 캠페인은 지난해 국내 브랜디드 콘텐츠로는 최초로 극장에서 상영되기도 했다.

자동차의 시점에서 영화적 문법을 더해 파격적이면서도 효과적인 브랜드 스토리텔링이라는 평가를 받았다.

이노션은 자체 사회공헌 캠페인 ‘안전목욕탕’으로 은상 1개와 크리스탈 2개를, 제네시스 GV60 캠페인으로 크리스탈 3개를 거머쥐었다.

이노션은 이번 행사에서 신세계프라퍼티와 함께 ‘AI로 진화하는 디지털 옥외광고’를 주제로 강연을 열고, 한국 옥외광고 시장의 미래와 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 비전도 제시했다.

해당 강연에서는 기술적 관점에 머물던 AI가 디지털 옥외매체와 결합할 경우 도시와 사람을 연결하며 의미 있는 문화적 맥락을 제공하는 ‘공공 매개체’로 확장될 수 있음을 강조했다.

이노션은 국내 유일 비수도권 옥외광고물 자유표시구역인 부산 해운대에서 그랜드 조선 부산의 초대형 전광판을 통해 다양한 옥외광고를 선보이고 있다.

이용우 이노션 대표는 “이번 행사에서 성과를 계기로, 앞으로도 혁신적인 크리에이티브와 차별화된 솔루션을 통해 명실상부한 글로벌 크리에이티브 리딩 기업으로서의 입지를 더욱 확고히 하겠다”고 말했다. 김현일 기자