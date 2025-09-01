- ‘한-인니 통합 해양수산기술 교육센터’ 운영

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국해양과학기술원(KIOST)은 지난 26일 인도네시아 자카르타 더블트리 호텔에서 ‘한-인니 통합 해양수산기술 교육센터 설립 및 역량강화 ODA 사업’ 성과보고회를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 한·인니해양과학공동연구센터(MTCRC) 박한산 소장, 단디 사트리아 이스와라 식량조정부 해양자원조정 차관 등 한·인니 정부기관 및 대학에서 총 50명의 관계자가 참석하여, 그간 양국의 해양과학 협력 성과를 공유하고 미래 발전 방향을 모색했다.

이 사업은 해양수산부의 지원 하에 ‘한-인니 통합 해양수산기술 교육센터(KIOTEC)’ 설립과 석·박사급 해양 전문가 육성을 목적으로, KIOST가 주관기관으로, 국립부경대학교가 참여하고 있다.

특히 유엔 해양과학 10년(UN Ocean Decade, 2021-2030)의 공식 프로젝트로 승인돼 국제적 위상과 영향력을 인정받았다.

박한산 MTCRC 소장은 “이 사업은 대한민국의 해양과학기술을 바탕으로 인도네시아와 함께 UN의 지속가능발전목표(SDG) 달성을 위한 글로벌 해양과학기술 허브로 도약하는 데 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

단디 사트리아 이스와라 인도네시아 식량조정부 해양자원조정 차관은 “해양인력 역량강화는 미래 학문뿐 아니라 과학 기반 정책 마련에도 중요한 투자”라고 강조하며 “특히 한국 정부의 지속적인 지원에 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.

한편 한국과 인도네시아 간의 해양과학기술 협력을 위해 지난 2018년 9월 설립되어 올해로 7주년을 맞은 MTCRC는 우리나라 해양수산부와 인도네시아 해양투자조정부(현 식량조정부) 간 체결된 양해각서 및 이행약정을 통해 설립된 정부 간 해양과학기술 공동연구센터다. 센터는 해양위성, 블루카본, 해양에너지 등 인도네시아 현지에서 실질적으로 필요한 공동연구사업을 발굴, 수행해 오고 있다.

KIOST는 앞으로도 해양 관련 역량강화 프로그램을 구체적으로 개발·운영하고, 나아가 양국 간 해양과학기술 협력 관계를 더욱 공고히 할 계획이다.