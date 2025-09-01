[헤럴드경제=최원혁 기자] 여름 휴가철을 맞아 펜션을 찾은 관광객들이 ‘추가 요금 상술’에 분통을 터뜨렸다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 주말에 경기 가평의 한 펜션에서 ‘추가 요금 상술’에 당했다는 글이 올라왔다.

7명이 묵을 숙박 시설을 찾던 글쓴이 A씨는 69만9000원짜리 펜션을 찾았다. 그는 “좀 비싸지만 시설이 좋고 괜찮은가보다 하고 설렜다”면서 “그런데 이게 K-매운맛의 시작일 줄은 아무도 몰랐다”고 말했다.

막상 펜션에 도착해보니 69만9000원은 기준인원 2명일 때의 가격으로, 1인당 3만원씩 총 15만원이 추가해야 된다고 했다. 이 방은 2인용 침대 4개, 1인용 침대 1개로 총 침대 5개가 있는 방인데도 기준 인원이 2명으로 책정된 가격이 올라와 있었던 셈. A씨는 “나머지 침대는 관상용이냐”며 황당해했다.

게다가 펜션 주인은 추가 비용에 대해 카드는 안 된다며 현금으로 요구했다고.

또 바베큐 전기 그릴에 대해 테이블당 2만 원의 추가 요금이 발생했다. 심지어 냉장고도 고장 나 재료 보관에 문제가 생기기도 했다. 총 88만9000원을 지불한 A씨는 “이 돈이면 동남아에 갔을 것. 애국심 마케팅하지 마라”고 말했다.

이처럼 펜션들이 추가 요금으로 매년 관광객들이 민원을 제기하는 경우가 늘고 있다. 카드 결제를 거부하고 현금을 요구하는 사례도 많아 지방자치단체나 정부 차원에서 단속에 나서야 한다는 주장도 나온다.

이러한 잡음이 끊이지 않다 보니 ‘바가지 요금’은 개그 소재로까지 등장했다. 개그우먼 이수지는 최근 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에서 펜션 주인으로 분장해 ‘웰컴 후르츠’로 수박을 주면서 반 통에 3만5000원을 부과하고 수영장 수위 15cm에 10만원, 이후 5cm마다 5만원씩, 물 온도 30도는 3만원, 31도는 5만원 등 터무니없는 요금을 매기는 설정으로 웃음을 자아냈다.

또 반드시 착용해야 하는 수영모도 개당 3만원에 팔고 수영장 앞에서 사진을 찍어준 뒤 촬영비까지 요구했으며 퇴실 시간은 오전 9시로 숙박객이 청소와 설거지를 직접 마쳐야 한다는 조건까지 붙였다. 이 콘텐츠를 본 누리꾼들은 큰 공감을 보내는 반응을 보였다.